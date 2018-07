U okviru manifestacije “Mostar ne zaboravlja prijatelje“ u organizaciji Centra za mir i multietničku saradnju sinoć su dodijeljene i tradicionalne nagrade “Mimar mira 2018“.

Foto: 24sata.info

Ovogodišnji Mimari su su Amir Ahmić, oficir za vezu BiH sa Haškim tribunalom, Dženana Karup-Druško, direktorica organizacije Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje, Samir Nožić, član Upravnog odbora Centra za mir Mostar, Azra Penava, Udruženje žena ubijenih vojnika Armije BiH iz „Vranice“, Safet Nožić, predsjednik Udruženja logoraša Mostar i Denial Behram, udruženja dijaspore.



Nagrada Mimar mira prošlogodišnjem laureatu, Sergeju Barbarezu uručena je sinoć.



U ime ovogodišnjih Mimara prisutnima se obratila Dženana Karup Druško koja je u govoru istaknula da joj je onog trenutka kad su joj u Briselu počeli govoriti da li je sigurna da kao Bošnjakinja iz Sarajeva, a koja je inače Podrinjka može biti objektivna, proradio bosanski inat i počela je istraživati dokumentaciju koja je prikupljenja u haškom tribunalu.



- Jer sam shvatila da ja kao Bošnjakinja iz BiH ukoliko želim da budem neko čiji glas se čuje i čiji glas se uvažava, onda moram znati puno, znati čak puno više od drugih koji o tome govore da bi moje riječi imale težinu. S obzirom na relativizaciju koja kojoj svjedočimo, na revizionizam, da je moj usud da do kraja života se bavim ovim i nastavit ću da to radim, jer jedino znanjem se možemo boriti protiv svih tih negatora koji žele da ratne zločince proglase herojima. Zahvaljujući Haagu i našem znanju, to ipak neće biti tako, zaključila je Karup Druško.

(24SATA.INFO)