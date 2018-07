Nakon što su premijeri Alexis Cipras i Duško Marković, u prisustvu Zorana Zaeva i Denisa Zvizdića, potpisali “Mostarsku povelju mira“ u okviru manifestacije “Mostar ne zaboravlja prijatelje“ uručene su i prestižne međunarodne nagrade “Mostar Peace Connection“ koje tradicionalno dodijeljuje Centar za mir i multietničku saradnju.

Ovogodišnji laureati bili su: posthumno prvi predsjednik Međunarodnog tribunala za ratne zločine u Hagu - Antonio Casseze, posljednji predsjednik Haškog tribunala Carmel Agius, ratni reporter CNN-a Brent Sadler koji je napravio prvi izvještaj iz opkoljenog Mostara, poslanik njemačkog Bundestaga Josip Juratović i direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane Zijad Bećirović.

U pismu zahvale porodica Cassese je Centru za mir i direktoru Safetu Oručeviću napisala kako su počastvovani i duboko zahvalni zbog priznanja Antoniovom sjećanju.



- Važno je da se njegovo životno djelo, njegova vjera u pravosuđe i međunarodno pravo, kao i njegov rad na uspostavi MKSJ (koji je definiran kao revolucionarni) pamti i održava na životu, naveli su iz Casseseove porodice u pismu.



Carmel Agius je u svom obraćanju rekao kako se danas odaje priznanje Haškom tribunalu za doprinos miru i pravdi, te uputio poruku direktoru Centra za mir Safetu Oručeviću:



- Nije lako boriti se za pravdu. Za to je potrebna, prije svega, vjera u pravdu, otvorenost, liderstvo i velika posvećenost. Danas, dajući nagradu Haškom tribunalu, Vi gospodine direktore pokazujete ne samo da vjerujete u pravdu i u napore Tribunala, nego šaljete poruku drugima, koji još nisu vidjeli svjetlost, da je moguće postići pravdu. Put do mira je put pravde. Vi nosite baklju, osvjetljavate taj put i ja vam se na tome zahvaljujem.



Ratni reporter CNN-a Brent Sadler koji je napravio prvi izvještaj iz opkoljenog Mostara, u svom govoru je poručio:



- Ja kao ratni reporter koji je izvještavao iz podijeljenih društava, uništenih ekonomija, iz vrlo teških situacija, znam da je nekim ljudima vrlo teško da shvate pojam pomirenja, a to je potvrdio i gospodin Agius", kazao je Sadler na početku svog obraćanja.



- Međutim, mislim da nam Selmina (op.a. Handžar) priča može služiti kao ohrabrenje. Ona je jedna iznimna žrtva rata koja se sa puno hrabrosti i sa puno emocija nosi sa posljedicama. Zbog toga je ljudima sigurno puno teže ignorisati njen poziv na pomirenje i mir", naveo je Sadler.



Josip Juratović je poručio kako je ovo priznanje svim onima koji se nisu prilagodili populistima i kapitalizirali žrtve već su svakodnevno neprimjetnim gestama čine sve da nikada više ne dođe do novih žrtava, da ljubav nadjačana mržnju i da se pod ovim nebom nikad ne ugasi svjetlost dostojanstva.



- Nekoć je neko rekao, bolje biti častan čovjek nego heroj jer heroj je čovjek samo na trenutak a častan čovjek cijeli život, poručio je Juratović.



Zijad Bećirović je u svom govoru ocijenio kako su se na manifestaciji okupili ljudi koji grade bolju budućnost.



- Imali smo primjer dva čovjeka koji su heroji ovoga vremena, to je makedonski premijer Zoran Zaev i grčki premijer Tsipras. Imali smo crnogorskog premijera čija je država nedavno ušla u NATO. NATO nije zbog rata nego upravo zbog mira, da dovede do prevencije bilo kakvih konflikata. Imamo tu premijera BiH, Denisa Zvizdića koji isto tako hrabrim koracima svoju zemlju vodi ka euroatlanskim integracijama, rekao je Bećirović.

