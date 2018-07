U organizaciji Centra za mir i multietničku saradnju, a u povodu 14. godišnjice obnove Starog mosta u Mostaru upriličena je tradicionalna manifestacija "Mostar ne zaboravlja prijatelje".

U prvom dijelu manifestacije predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić te premijeri Duško Marković, Alexis Tsipras i Zoran Zaev posjetili su Stari most gdje su svi prisutni, u znak mira, bacili cvijeće u Neretvu.



Premijer Cipras na Starom mostu je potpisao i “Mostarsku povelju mira", a nakon toga se hitno uputio u Grčku zbog vanredne situacije sa požarom kod Atine.



Na ulasku u atrij Koski Mehmed Pašine džamije, premijere Zvizdiča, Zaeva i Markovića je prigodnim muzičkim kolažom dočekao ansambl „Mostarske kiše“.

Na ovogodišnjoj manifestaciji "Mostarsku povelju mira" potpisali su premijeri Duško Marković i Alexis Tsipras. Predsjedavajući Zvizdić povelju je potpisao prije dvije godine, a premijer Zaev prošle godine.



- Najprije bih da čestitam mojim prijateljima Ciprasu i Markoviću, kao i ostalim laureatima i dopitnicima, na ogromanoj časti koja im je povjerenja dobijanjem nagrade Mostarska povelja mira. Ja sm prošle godine dobio ovu nagradu i znam koliko je vrijedna i šta ona označava – znači čast, ali i odgovornost zbog povjerenja i vjere organizatora Centra za mir i multietničku saradnju i građana i lidera BiH, regije i šire, poručio je premijer Zaev i dodao:



- Poruku koju šaljemo prisustvom na ovoj veličanstvenoj manifestaciji koja slavi mir je jaka. Mi promovišemo kako jedan lider može, treba i mora izdignuti se iznad predrasuda i sam postati most, povezujući se sa drugim liderima koji misle dobro svojim građanima. Niko nije uspio sam. Mi lideri regiona smo se međusobno povezali, pokazali smo dostojno poštovanje jedni prema drugima, okrenuli smo leđa onome što nas dijeli i uhvatili smo se onoga što nas povezuje. A ono što nas povezuje je zajednička budućnost naših građana, regije i svijeta. Ono što nas povezuje je potreba za stabilnošću, sigurnošću i bezbjednošću, a time i ekonomske pogodnosti za naše građane i za naše zemlje.



Premijer Crne Gore Duško Marković je rekao da stojeći kraj Starog mosta u divnom gradu, čiju 14. godišnjicu obnove danas obilježavamo, ne može da izbjegne pomiješana osjećanje tereta prošlosti i svijesti o ljudskoj patnji i izdrživosti, ali istovremeno i nade i vjere u budućnost.



- Na Zapadnom Balkanu prešli smo dug put i napredak je nesporan u odnosu na onaj dan prije 25 godina kada je skoro pet vjekova Stari most srušen u trenu. Sada je on ponovo i prije svega simbol obnove i spajanja. Po riječima čuvenog Mendele, koji je bio jedan od laureata mostarske mirovne nagrade, hrabri ljudi se ne plaše opraštanja radi mira. To je jedini put naprijed, rekao je premijer Marković.



Predsjedavajući VM BIH Denis Zvizdić reako ej das u ga večeras dragi prijatelji, Zaev i Marković, kao i premijer Cipras obradovali dolaskom u BiHi u Mostar.



- Premijer Grčke morao se vratiti zbog požara koji se približio kućama blizu Atine. To je razlog zbog čega je ranije otišao.Naše večerašnje druženje predstavlja poruku mira, stsabilnosti, regionalne dobrosusjedske saradnje, međusobnog respekta, uvažavanja i poštivanja. To su poruke koje trebaju našem regionu i večeras ova manifestacija, povelje koje ću dodijeliti mojim dragim prijateljima znači otvaranje još jednih vrata u budućnosti, budućnost za mlade generacije i prosperitet i BiH i kompletnog regiona Zapadnog Balkana, rekao je medijima Denis Zvizdić.



U drugom dijelu manifestacije biće uručene međunarodne nagrade "Mostar Peace Connection" istaknutim pojedincima za doprinos miru i uspostavi povjerenja i suradnje među ljudima.



Posthumno ova nagrada je dodjeljena prvom predsjedniku Medjunarodnog tribunala za ratne zločine u Hagu - Antoniju Casseze. Na svečanoj ceremonji nagradu će primiti i predsjednik Haškog tribunala Carmel Agius, zatim ratni reporter CNN-a Brent Sadler koji je napravio prvi izvještaj iz opkoljenog Mostara. Nagradu Mostar Peace Connection primiće i poslanik njemačkog Bundestaga Josip Juratović, te Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane Zijad Bećirović.



U završnom dijelu programa biće uručena i priznanja Mimar Mira, ljudima koji su svojim ličnim angažmanom doprinjeli da pravda bude zadovoljena. Mimari mira za 2018. godinu su Amir Ahmić, oficir za vezu BiH sa Haškim tribunalom, Dženana Karup-Druško, direktorica organizacije Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje, Samir Nožić, član Upravnog odbora Centra za mir Mostar, Azra Penava, Udruženje žena ubijenih vojnika Armije BiH iz „Vranice“, Safet Nožić, predsjednik Udruženja logoraša Mostar i Denial Behram, udruženja dijaspore.



Na samom kraju programa, biće uručena i nagrada Mimar mira prošlogodišnjem laureatu, Sergeju Barbarezu.



