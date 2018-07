Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija (BANA) izražava zabrinutost zbog pasivnog odnosa institucija Bosne i Hercegovine koje ne reaguju na govor mržnje koji u svojim izjavama iznosi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Milorad Dodik / 24sata.info

Članovi BANA ističu da je Dodik gostujući u emisiji “Ćirilica” ezan nazvao “arlaukanje” i time, kako kažu, javno vrijeđao islamske svetinje, imame i muezine koji pozivaju na salat / molitvu. Uz to Dodik je naveo da “Srbima padaju cijene nekretnina zbog džamija koje se nalaze u blizini njihovih kuća”.



- Ovakav govor mržnje je nedopustiv da dolazi od bilo kojeg bh. građanina, posebno od strane političara koji je u vrhu bh. vlasti. Zbog ovakvog govora i raspirivanja rasne i vjerske mržnje prema Bošnjacima kao najbrojnijem konstitutivnom narodu u BiH Dodik mora snositi konsekvence koje su utvrđene zakonom - navode iz BANA.



Pozivaju Tužilaštvo BiH da savjesno vrši svoju dužnost, te da u skladu sa zakonom, a zbog govora mržnje i prijetnje novim genocidom, pokrenu istragu i krivično procesuiraju Milorada Dodika, i Rajka Vasića, kao i sve one koji u BiH govorom mržnje izazivaju međuvjersku i međunacionalnu mržnju.



Također, BANA poziva i međunarodnu institucije, OHR i visokog predstavnika u BiH Valentin Inzka, da konačno iskoriste “Bonske ovlasti” i sankcioniraju sve one koji plasiraju govor mržnje, prijete novim genocidom i pozivaju na separatizam i podjelu države BiH.



- Pozivamo i Centralnu izbornu komisiju BiH (CIKBiH) jer je po službenoj dužnosti obavezna da provede postupak i sankcioniše Milorada Dodika koji koristi jezik mržnje prema Bošnjacima, državi BiH i islamskim svetinjama, te kao takav mrzitelj države BiH ne može biti na izbornim listama -navedeno je u saopćenju Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije.



(FENA)