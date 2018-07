Najviši vrh Zec planine , Smiljeva kosa, na 1.871 metar nadmorske visine, bila je cilj nedjeljnog planinarskog pješačenja sa Brusnice.

Foto: FENA

Predvođeni vodičem Ivanom Žilićem iz HPD "Bjelašnica 1923" sarajevski planinari njih 20 krenuli su sa Brusnice iznad Fojnice prema najvišem vrhu planine Zec, koja pripada planinskom masivu Vranice.



Izvanredno pogodno vrijeme za pješačenje, toplo sa osvježavajućim vjetrom, bez kiše i sparine, olakšalo je grupi planinara da laganim hodam uz povremene pauze zbog branja borovnica, koje su naprosto mamile da se zastane, stignu do najvišeg vrha planine Zec.



Trosatno pješačenje do Smiljeve kose uljepšavaju prostrane livade i proplanci, širina horizonta ukrašena planinskim masivima vraničkog rejona koga čine planine Bitovnja, Šćit, Pogrelica, Dobruška i Krušićka planina. Tu je i Vitreuša na 1.919 metara nadmorske visine odakle je vidljiv izvor Vrbasa koji se nalazi na 1.715 metara. Na 1.510 metara nadmorske visine izvire rijeke Neretvica, najvažnija pritoka Neretve.



Na livadama ukrašenim cvijećem i obiljem borovnica planinari susreću stado ovaca koje mirno pasu, pod budnim okom čobanina i tri psa koji motre sve one koji se približe stadu. U daljini se čuje frula...



A nedaleko od planinarske maršute ka Smiljevoj kosi, na Vrankamenu, u blizini Fratarskih staja i skijališta Brusnica jučer je služena misa, koja je u prošlosti služila da bi pastiri, koji su tokom ljeta čuvali stada na planini, imali barem jednom u sezoni priliku za ispovijed i pričest.



I danas prve nedjelje poslije Sv. Ilije, fratri iz Samostana u Fojnici organiziraju hodočašće sa misom na Vrankamenu. Tako je bilo i jučer gdje su se tradicionalno okupili, u velikom broju, na „čobanskoj misi“ da bi slavili Sv. Iliju župljani koji pripadaju Fojničkom distriktu, Uskoplje, Brestovsko, Bugojno i Busovača, ali i župljani koji su u blizini Fojnice, Gromljak, Kiseljak, Kreševo…



Sve to učinilo nedjelju na Vranici izuzetno posjećenom. Planinari, vjernici, berači borovnica i oni koji imaju vikendice na području Brusnice, jučer su uživali u ljepoti i darovima prirode, što ilustriraju fotografije koje je jučer tokom uspona na Smiljevu kosu snimio planinar Irvin Pita.



(FENA)