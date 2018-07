Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je danas da niko ne smatra da treba da se negira zločin prema Bošnjacima u Srebrenici, ali da treba doraditi izvještaj koji govori o tome, uključivanjem i događaja nad Srbima.

Milorad Dodik / 24sata.info

-Naravno da se desio zločin prema Bošnjacima, ali u izvještaju Komisije za Srebrenicu fali i dio koji se odnosi na stradanje Srba – ustvrdio je Dodik.



Razmatranjem tog izvještaja u entitetskom parlamentu, kako je rekao, ne negira se ono što je činjenica.



-Ali isto tako želimo da u tom izvještaju, koji bi bio cjelovit kasnije kada ga uradi nezavisna, posebna komisija, to bude integrisana istina o svemu što se dešavalo u Srebrenici – rekao je.



Dodik je u izjavi novinarima ponovio tvrdnju da je bitno da se u vezi s tim izvještajem zauzme jedinstven stav.



-Taj izvještaj je bio štetan za RS – rekao je on i dodao da je taj dokument bio predmet spekulacija.



Na spisku u tom izvještaju je, dodaje, i znatan broj ljudi za koje nema dokaza da su učestvovali u zločinima.



-To se sada koristi kao razlog za protjerivanje tih ljudi. Ima i onih koji ne znaju ni da su na tom mjestu – rekao je Dodik.



Na Dodikov zahtjev za 14.august zakazana je posebna sjednica Narodne skupštine RS-a na kojoj će biti razmatran Izvještaj Komisije o događajima u Srebrenici 1995. godine.



Protiv te sjednice su poslanici Koalicije "Domovina".



(FENA)