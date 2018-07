Okosnica turističke ponude Jajca je kulturno-povijesna baština, prirodni ambijent i događaji u turističkoj sezoni. Jajce spada među najznačajnije povijesne bh. gradove, a uz Crkvu sv. Marije, Katakombe, Hram boga Mitrasa i AVNOJ, rijetko koji grad se može pohvaliti tako značajnim spomenicima kulture na tako malom prostoru - rekao je stručni suradnik za turizam u JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca Dragan Glavaš, govoreći o turističkim potencijalima tog grada.

Foto: FENA

Pored toga, istakao je, Vodopad rijeke Plive kao jedan od najljepših vodopada u Evropi i Plivska jezera kao najveća prirodna jezera u zemlji, predstavljaju prirodne atraktivnosti koje svake godine posjeti veliki broj turista.



Kao dopunu ovim turističkim vrijednostima navodi brojne kulturne i sportske događaje koji se održavaju svake godine u turističkoj sezoni, kao što su "Dani svetog Ivana Krstitelja", Kazališne igre Bosne i Hercegovine, Sajam turizma i eko proizvodnje, međunarodni skokovi s Vodopada, Motorijada, Dani srednjovjekovlja i brojne druge koje okupe od nekoliko stotina do nekoliko desetaka hiljada posjetitelja u ovaj grad.



Ove godine Agencija je pokrenula novu manifestaciju, "Dane srednjovjekovlja, a Glavaš naglašava da je ta manifestacija ove godine okupila nekoliko srednjovjekovnih družina iz BiH i Hrvatske s ciljem naglašavanja značaja srednjovjekovlja kao vrlo bitnog perioda povijesti za Jajce, ali i za Bosnu i Hercegovinu.



-Na ovaj način želimo nematerijalnu baštinu ovog perioda staviti u funkciju promocije grada i obogaćivanja turističke ponude grada. Potaknut porukama i čestitkama turista i sugrađana mogu zaključiti da je ovaj događaj bio pravo osvježenje za naš grad i okruženje. Unatoč lošim vremenskim uvjetima koji su nas zatekli, posjećenost je bila vrlo dobra kao i medijska popraćenost - smatra Glavaš.



S obzirom na pozitivan rezultat, dodaje, želja je da se ovaj događaj održava svake godine, ali i da Jajce dobije svoju srednjovjekovnu družinu koja će moći pripremati kulturne sadržaje ovog tipa.



Govoreći o planovima, potcrtao je da Grad Jajce ima prostora za dodatno unapređenje u oblasti turizma, promocije i zaštite kulturne i prirodne baštine, te da lokalna zajednica prepoznaje rad Agencije i opredjeljuje se za razvoj turizma kao značajne gospodarske grane.



-Neke od ovogodišnjih aktivnosti koje se nadamo da će biti završeni jest rekonstrukcija Sahat kule, obnova nacionalnog spomenika Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice, kao i iniciranje obnove i zaštite Tvrđave i drugih spomenika koji su ugroženi. Nadam se da će nadležni na višim razinama prepoznati značaj ovih aktivnosti i iste podržati - rekao je Glavaš.



Pokrenute su aktivnosti za završno uređenje Vodopada koje su zaustavljene kao posljedica poplava iz 2014. godine.



U planu rada Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca je i projekt povezivanja sedronosnih rijeka i vodopada u BiH (Trebižat-Kravice, Pliva-Vodopad, Una-Štrbački buk) s ciljem zajedničke promocije izvan BiH.



Kad je riječ o broju noćenja i posjećenosti Jajca, Glavaš navodi da, s obzirom na činjenicu da je Zakon o turističkim zajednicama stavljen van snage te je i prijava boravka gostiju u ugostiteljskim objektima nefunkcionalna, nije moguće dobiti valjane pokazatelje o broju ostvarenih noćenja upravo radi rada u 'sivoj zoni'. S jedne strane se, pojašnjava, prijavi samo nekoliko stotina ostvarenih noćenja tokom cijele sezone, a s druge strane, u samoj sezoni je nemoguće rezervirati sobu ili ležaj jer su svi kapaciteti popunjeni.



-Prema statistici koju Agencija vodi, a bazira se na posjetiteljima koji kupe ulaznicu na jednom od naših naplatnih mjesta, možemo zaključiti da je najveći broj turista iz Bosne i Hercegovine, zatim zemalja okruženja, kao što su Hrvatska, Srbija, Slovenija i druge. Nakon njih, u značajnom broju dolaze turisti iz zapadne i sjeverne Evrope (Njemačka, Austrija, Francuska, Poljska…). Proteklih pet godina primijećen je porast broja turista iz zemalja Bliskog i srednjeg Istoka, što je karakteristično za cijelu Bosnu i Hercegovinu - kazao je.



Turisti najčešće ostaju jedan ili dva dana, a Glavaš ističe da je cilj je da se duže zadrže i da Jajce ne bude tranzitna destinacija. Da bi se to ostvarilo potrebno je uložiti značajna sredstva u smještajne kapacitete visoke kategorije, kao i uređenje postojećih. Pored smještajnih kapaciteta potrebno je, ocijenio je, ozbiljnije raditi na razvoju infrastrukture, uređenju i zaštiti prirodnih i kulturnih spomenika i obogaćivanju sadržaja u destinaciji.



Glavaš podvlači da je u proteklom periodu zabilježen porast broja turista u Jajcu, a taj pozitivni trend je uslovio pojavljivanje novih manjih privrednih subjekata. Pored toga, Općina je ozbiljnije pristupila razvoju turizma kao jednom od generatora razvoja iako to, zaključuje on, nije dovoljno da bi se iskoristili potencijali Jajca u punom kapacitetu.





(FENA)