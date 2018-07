U BiH sutra se očekuju obilnije padavine, od 20 do 30 litara kiše po metru kvadratnom, a ponegdje na sjeveru i više od 40 litara.

Arhiv / 24sata.info

Ujutru će kiša padati u većini predjela, a jače padavine očekuju se na sjeveru i zapadu, samo će ponegdje na krajnjem istoku biti suho, ali će tokom prijepodneva i tamo početi padavine.



Tokom dana biće svježe i kišovito. Biće i pljuskova sa grmljavinom sa obilnijim padavinama.



Puhaće slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar koji će ponegdje krajem dana jačati.



Minimalna temperatura vazduha od 15 do 20, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.



Promjenjivo vrijeme sa povremenom kišom biće i u utorak, 24. jula. Kiša će biti češća ujutro, a tokom dana očekuju se i kraći sunčani periodi. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28, na jugu do 31 stepen.



Toplije i sunčanije biće u srijedu, 25. jula, dok će na istoku biti nestabilnije vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 30, na jugu oko 33 stepeni.



Meteorolozi su za četvrtak, 26. jul, najavili pretežno sunčano i toplo vrijeme, ali će popodne na istoku sa razvojem oblaka ponegdje biti kratkotrajnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 31, na jugu oko 33 stepeni.



Višegrad je danas sa 32 stepena bio najtopliji grad u 14.00 časova, dok je najsvježije bilo na Han Pijesku gdje su izmjerena 23 stepena Celzijusova.

(24sata.info / NN)