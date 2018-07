U Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima pretežno je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne, postupno naoblačenje sa zapada, gdje se očekuje i slaba kiša.

Foto: Arhiv

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju, za period tokom poslijepodneva i u večernjim satima, naoblačenje koje će u centralnim, sjevernim, zapadnim i istočnim područjima uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu.



Padavine mjestimično mogu biti i intenzivnije. U Hercegovini pljuskovi samo ponegdje. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stupnjeva.



- Količine padavina u protekla 24 sata (mm) - Prijedor 24, Bosanski Novi 12, Banja Luka 3, Bihać 2 - navodi se.



Za ponedjeljak najavljuju pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima.



- Očekivana količina padavina u tim dijelovima je od 20 do 40 l/m2, lokalno i do 60 l/m2. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu od 24 do 29 stupnjeva.



Po prognozi za utorak, u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s kišom u centralnim, istočnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 18 do 22, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu od 28 do 30 stupnjeva.



- U srijedu sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Poslije podne (razvojem oblačnost) u centralnim, istočnim i zapadnim područjima s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 18 do 22, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu od 29 do 33 stupnja - saopćio je Odsjek za analizu i prognozu vremena Federalnog hidrometeorološkog zavoda.





(FENA)