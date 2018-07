Protivgradna zaštita ispalila je 25 raketa na području Prijedora koje je danas zahvatio grad, ali je zbog zabrane kontrole leta da se ispaljuju protivgradne rakete krupan grad nanio štetu u Riječnima u opštini Laktaši, saopšteno je iz Protivgradne preventive Republike Srpske.

Foto: Bosnia Storm Chasers

Iz "Protivgradne preventive" ističu da dejstvo na gradonosne oblake još traje i da je do sada ispaljeno 57 raketa.



Grad je oko 17.00 sati zahvatio branjeno područje Prijedora, te je do zabrane dejstva ispaljeno 25 raketa.



Zabrana je trajala 27 minuta tokom kojih je gradonosni oblak došao do Riječana, gdje je padao veoma krupan grad, koji je uzrokovao štetu.



"Zbog zabrane nismo bili u mogućnosti učiniti više, a dobili smo sliku, ne našom krivicom, šta se dešava i kolika je šteta od grada kada nismo u mogućnosti da djelujemo", navode iz "Protivgradne preventive".



U mjestu Jakupovci, na području opštine Laktaši, grad je padao u dva navrata u periodu od 18.20 i 18.45 sati, rekao je mještanin.



Krupan grad zahvatio je danas mjesto Veriće na području Banjaluke, gdje je nanio veliku štetu voću i povrću.





(24sata.info)