Zvuk ezana sa džamija, kao ni zvona crkava u Bosni i Hercegovini razumnom čovjeku, mudrome čovjeku uopće ne mogu smetati i ne smiju smetati, rekao je u razgovoru fra Niko Josić, gvardijan i župnik Franjevačkog samostana Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravama kod Brčkog.

Fra Niko Josić / 24sata.info

Jer, naglasio je fra Josić, ako uzmemo jednu drugu činjenicu da smo mi ljudi, da je svatko od nas čovjek stvoren od Boga i data mu njegova vlastitost on se i mora izražavati u svojoj vlastitosti.



"Tako i na ovom religioznom polju, u svakom slučaju. Meni nije poznato iz povijesti, crkvene povijesti, da je ikada iko izrazio, mogu kazati u ime Katoličke crkve da je nekome smetao ezan ili molitva koja se izražava i na taj način sa munare gdje imami, odnosno hodže pozivaju vjernike muslimane na slavu-molitvu dragome Bogu koji je ustvari i sve dao to što imamo. Jer, sve što imamo imamo od dragoga Boga. Naravno da trebamo u tu svrhu i zahvaliti se dragome Bogu za ta učinjena dobra. Ja ću kazati i zahvaliti dragome Bogu i za onoga koji je drugačiji od mene", poručio je fra Josić, reagujući povodom izjava predsjednika RS-a Milorada Dodika koji je zvuke ezana sa džamija u BiH nazvao "arlaukanjem zbog kojeg su Srbi istraumirani".



Fra Josić kaže kako je u sklopu skorašnjih izbora u našoj domovini Bosni i Hercegovini "normalno" da će svi političari pokušavati na razne načine pridobiti glasove svojih etniciteta.



"Tako da će posegnuti i za onim što ni jedan razuman čovjek ne može pojmiti, a kamoli da iskoristi u neku svoju političku svrhu. Dakako, da i svi navedeni ispadi koji ne toleriraju drugoga i drugačijega, da se izjasni čovjek u onoj svojoj biti kakav jeste, pa i svoju religioznost kao nešto što vidno spada na ljudsko pravo, odnosno na izražaj samoga čovjeka će biti jedno sredstvo. Tako da svi ti ispadi, odnosno sav govor koji poziva u jednu ruku, možemo s pravom kazati na mržnju drugoga i drugačijega nije svojesveno ovome području", poručuje fra Josić.



On navodi da je "naša domovina Bosna i Hercegovina multietnična, multireligiozna i ako mi ne budemo uistinu poštovali jedni druge u toj multietničnosti, multireligioznosti to sigurno neće dovesti do jedne pravedne budućnosti, jednom pravednom suživotu jednih s drugima".



"Kroz čitavu povijest Bosne i Hercegovine nama govore tolike kronike, ja mogu navesti kronike koje su vodili franjevački samostani u BiH, da je bilo tipično da smo uvijek mi jedni drugima, možda nije prikladna riječ, ali da toleriramo jedni druge. Zašto bi smetao izražaj religioznosti drugoga i drugačijega, mene, ako sam ja izražavam sam unutarnju religioznost na ovaj ili na onaj način. To nije sigurno jedan razuman pristup čovjeka koji dakako, bi trebao uvažavati drugoga i drugačijega u svim njegovim svojstvima", stava je fra Josić.



S obzirom na to da poruke koje sadrže netrpeljivost i mržnju ispoljavaju osobe koje su kandidati za najviše funkcije u državi fra Niko Josić ih smatra veoma zabrinjavajućim, ali i onim koji gube svoju kredibilnost.



"Dakako da se ne može govoriti o kredibilnosti bilo koje osobe koja poziva na mržnju, na nemir ili na netoleranciju jednih prema drugim. Ja ću kazati, meni je žao, ali ja mislim da se samo u ovoj našoj državi BiH mogu ovakve stvari tolerirati, odnosno ovakvi događaji tolerirati. Još mi je čudnije da se čak i glorificiraju u tom smislu da ljudi bez ikakvoga razmišljanja se nekako priklone takvim stavovima, takvom ponašanju i onda normalno je to da su onda velike turbulencije unutar naše države", cijeni fra Josić.



Kaže kako se osobno osuđuje svaki govor mržnje i svaki postupak netolerancije unutar Bosne i Hercegovine.



"Ona jeste u ovom smislu specifična i po svom stanovništvu, i po multietničnosti i multireligioznosti, ali ja smatram to kao jedno bogatsvo, a ne kao jedan razlog u kojem u našem društvu treba da mrzimo jedni druge ili da ne podnosimo, odnosno ne toleriramo jedni druge", stava je fra Niko Josić.





(AA)