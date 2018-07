Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS) Dragan Lukač odbacio je danas kao apsolutnu laž tvrdnju ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da “vrh MUPRS-a dila drogu”.

Ocijenivši da su Mektićevi navodi čiste izmišljotine, Lukač je pozvao Tužilaštvo RS-a da pozove i uzme izjavu od Mektića, za koga navodi da je ovim tvrdnjama počinio krivično djelo lažno prijavljivanje i da za to mora odgovarati.



"Cirkusnom predstavom" nazvao je Mektićev sinoćni istup na BN televiziji u kojem je ustvrdio da vrh MUPRS-a “dila drogu” i da “on ima za to čvrste argumente, ali samo mu treba da Savez za promjene dobije podršku u oktobru na izborima da bi on mogao da se obračuna s kriminalom u RS-u”.



-Ako čovjek na poziciji ministra sigurnosti BiH sa čvrstim argumentima o 'dilanju droge', kao što on kaže, nema mogućnosti da pokrene postupak o kriminalu, onda je potpuno nesposoban ili je samo lažov bez ikakvog argumenta koji i dalje pokušava da blati institucije RS, kao i ranije - naveo je entitetski ministar unutrašnjih poslova.



Pozvao je Mektića da svoje “čvrste argumente” dostavi direktoru SIPA-e Perici Staniću, koja je upravna organizacija u njegovom ministarstvu te da ispitaju sve u vezi njegovih navoda, jer za to ne moraju da čekaju oktobar.



Dodajući da je ovo “jednan od Mektićevih nebrojenih pokušaja da uruši kredibilitet institucija i same RS”, Lukač je u pisanom odgovoru naveo "da su se pokazale neutemeljene i ranije priče o paravojnim i parapolicijskim jedinicama, kojima je nanesena ogromna štetu RS-u na unutrašnjem i međunarodnom planu".





