Reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović, boravio je jučer u posjeti Velikoj Kladuši gdje se sastao sa predstavnicima Medžlisa IZ Velika Kladuša i nevladine organizacije EMMAUS koja se brine o migrantima smještenim u imigrancionom centru Trnovi.

Arhiv / 24sata.info

Prema riječima reisu-l-uleme Kavazovića, Islamska zajednica nema kapaciteta da rješava smještaj migranata ali u dobroj mjeri može pomoći, zbog čega je upravo reisu-l-ulema i došao u posjetu Velikoj Kladuši te se uvjerio u jako teško stanje i potrebe migranata koji ovdje borave.



- Ovo je velika ljudska tragedija. Ko je za nju kriv, to je sada najmanje važno. Kada sam ovo ovdje vidio, podsjetilo me na aerodromsko naselje, žene i djecu iz Srebrenice, koje smo u ratu imali. Zahvalio bih se volonterima EMAUS-a koji su prisutni ovdje i pomažu migrantima. Islamska zajednica se od početka uključila i pomaže koliko može, samo što to previše ne eksponiramo. Apeliram na Vladu BiH da iznađe mogućnost da se ovi ljudi što prije smjeste u adekvatne prostore. Da se odredi lokacija, a humanitarne organizacije su spremne da to pomognu. Također neće izostati ni pomoći Islamske zajednice. Ponekad čujem od naših vlasti da razgovaraju o nadležnostima. Za čovjeka je svako nadležan i moramo se svi uključiti da ovu krizu, koliko je moguće, ublažimo, istakao je reisu-l-ulema Kavazović.



On je još dodao kako je ostalo još manje od mjesec dana da se nešto konkretno učini, jer mjesec septembar je blizu a s njim dolaze i hladniji dani, te samim tim i dodatni problemi za migrante koji za sada borave na otvorenom u neadekvatnim smještajima.



Nakon posjete Velikoj Kladuši, reisu-l-ulema Husein-ef- Kavazović je otputovao u Bihać, gdje će se danas susresti sa predstavnicima lokalnih i kantonalnih vlasti, s kojima će razgovarati o istom ovom problemu. Također, danas će posjetiti i Đački dom u Bihaću gdje su smješteni migranti, a nakon toga prisustvovati otvaranju Nafaka džamije u džematu Ribić.





(24sata.info)