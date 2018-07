Park prirode Blidinje (1.200 m.n.v.), to jedinstveno područje s pravom se naziva jednim od najljepših izletišta i prirodnih destinacija u Bosni i Hercegovini. Poznat je i kao najveće stanište bjelokorog bora munike u ovom dijelu Europe.

Čine ga prirodne ljepote, najveće prirodno jezero u državi-Blidinjsko jezero, planinski masivi Čvrsnica i Vran, kulturno naslijeđe i baština (nekropole srednjovjekovnih stećaka od kojih je jedna pod UNESCO-vom zaštitom), veliko bogatstvo flore i faune (više od 1.500 različitih biljnih vrsta od kojih su više od 200 endemske, reliktne i subendemske), kao i ski centar s četverosjedom i dječjim liftom te tri različite staze.



Predsjednica Udruge 'Visit Blidinje' Marija Vukoja kazala je za Fenu da su to neki od razloga zbog kojih bi trebalo posjetiti to područje i uživati u netaknutoj prirodi, u sva četiri godišnja doba.



- Nekoliko ugostiteljskih i smještajnih objekata kategoriziranih većinom do tri zvjezdice, kao i veliki broj objekata privatnog smještaja, pruža turistima mogućnost boravka u Parku više dana da bi se informirali o svim sadržajima koje Blidinje nudi - ističe.



Vukoja naglašava da je privlačenju gostiju na to područje umnogome doprinijela i gastronomija, a u ponudi je tradicionalna, prepoznatljiva i svježa hrana iz tog kraja.



- Trenutno u ponudi imamo osam različitih turističkih aranžmana kao što su jahanje, planinarenje, ljetne panoramske vožnje četverosjedom, biciklizam, obilazak seoskih domaćinstava, panoramska vožnja na planinu Čvrsnica i slično - naglasila je.



Dodaje da je svakako u planu i razvoj novih zanimljivih sadržaja.



Udruga 'Visit Blidinje' nastala je 2014. godine kao produkt zajedničkog razmišljanja poduzetnika iz Parka prirode Blidinje o podizanju razvoja turizma i ponude tog područja na višu razinu. Cilj im je bio, naglašava Vukoja, nastojati uvezati sve ponuđače turističkih aranžmana i sadržaja, lokalne proizvođače, planinarska društva i gorske službe spašavanja, domicilno stanovništvo, upravu Parka.



- Uvezati sve one koji (na bilo koji način) djeluju na tom području u jedinstvenu organizaciju koja će zajedničkim snagama i idejama promovirati i unaprijediti sve prirodne i kulturne vrijednosti tog predivnog i netaknutog bisera prirode, u duhu dugoročno održivog razvoja turizma - istaknula je.



Vukoja podcrtava da su sve aktivnosti usmjerene prema glavnom cilju, pozicioniranju Parka prirode Blidinje kao ozbiljne turističke destinacije na mapi cijele regije.



- Naša zajednička misija je definirana sporazumima o suradnji koje smo potpisali sa svim zainteresiranim akterima iz lokalnog lanca vrijednosti, između ostalih i s javnim poduzećem Park prirode Blidinje (JP PP Blidinje) s kojim smo razvili intenzivnu suradnju - kaže.



Korištenje raznih projekata (stranih i domaćih fondova), angažman raznih međunarodnih stručnjaka iz određenih oblasti koje se tiču tog područja rezultirali su, ističe Vukoja, provođenjem raznih konkretnih aktivnosti poput npr. nove web stranice Udruge (www.visit-blidinje.com).



Precizira da su na toj stranici dostupne informacije o destinaciji, promotivne i marketinške aktivnosti (brošure, katalozi, promocija na raznim sajmovima), razvoj i brendiranje agrokošarice tipičnih blidinjskih proizvoda, razvijanje transparentne ponude i aranžmana, uvođenje novih sadržaja i podrška novim obrtima.



Tu su i sadržaji koji se odnose na brigu o zaštiti okoliša, rad s vlasnicima privatnog smještaja u svrhu uvođenja boljih standarda i pojednostavljenja bookinga prema gostima, kao i organizacija novih događaja u Parku prirode Blidinje s ciljem promicanja prirodnih i kulturnih ljepota destinacije kao što su Čvrsnica Ultra Trail, Blidinje Zima Fest....



Ipak Vukoja naglašava da su nepostojanje kvalitetnog sustava upravljanja tim područjem i složen administrativni položaj nažalost velika kočnica njihovom radu, kao i u radu samog JP PP Blidinje.



- Neusklađenost zakona na svim razinama također je jedan od problema s kojim se suočavamo posebno kad je u pitanju lokalna proizvodnja. Bez obzira na prepreke i poteškoće, Udruga je uvijek nalazila načine (i još to radi) da bi realizirati ciljeve koji su trenutno mogući i ne ovise direktno o navedenim faktorima - naglasila je.



Planiraju (u bližoj budućnosti) dodatno strukturirati Udrugu, razviti još bolju komunikaciju i konkretniju suradnju s partnerima iz svih oblasti, te kompletirati i dovesti do kraja aktivnosti koje su u procesu realizacije.



- Dugoročni plan Udruge je ostati jaka i produktivna organizacija koja će kritički djelovati na određene segmente na području Parka prirode Blidinje onda kad je to potrebno, poticati jačanje lokalnog lanca vrijednosti te raditi na širenju kvalitetne ponude i sadržaja. Sve to s ciljem održivog razvoja turizma i s naglaskom na očuvanje prirodnih i kulturnih ljepota tog područja - naglasila je.



Udruga 'Visit Blidinje' inicijator je i ideje koncepta 'Blidinjskog doručka', kao jednog od noviteta kojim žele obogatiti turističku ponudu Parka prirode. Smatraju to bitnim jer će se tako zaštititi i lokalna proizvodnja.



- Taj doručak poseban je po tome što je pripremljen od lokalno proizvedenih i uzgojenih proizvoda, te predstavlja dio podrške lokalnim proizvođačima tog područja. Zamišljeno je da prvenstveno budu zastupljeni lokalni proizvodi, te da bude vizualno drugačiji s mnoštvom prirodnih detalja - kaže Vukoja.



Namjera im je da uvozne zamijene visoko kvalitetnim lokalnim proizvodima (sirevi, maslac, pekmezi, med, poljoprivredni proizvodi….). Ta vrsta doručka proizvede, kaže Vokoja, i manje otpada od klasičnog doručka.



A jedan od ciljeva je i jačanje svijesti o važnosti zaštite okoliša Parka prirode 'Blidinje'. Zbog toga su osmislili i višekratnu vrećicu za otpad u koju će posjetioci i poduzetnici (koji djeluju na tom području) odlagati otpad što ga sami naprave tokom posjete Parku, ponijeti sa sobom i odložiti na za to predviđena mjesta te tako doprinijeti zaštiti okoliša i razvoju ekološki održivog turizma. Dio je to kampanje "Priroda ne poznaje otpad" u okviru programa EU i Vlade Njemačke nazvanog EU-Pro-Lokal, koji je pokrenut kao vid podrške ekonomskom razvoju u BiH. Implementator je GIZ BiH.



Park prirode Blidinje smješten je u području visokog gorja središnjih Dinarida, a obuhvaća područje planinskih masiva Čvrsnice i Vrana. Administrativno je u sastavu tri hercegovačke županije i pet različitih općina. Zbog svojih geomorfoloških osobina, bogatstva biljnog i životinjskog svijeta, te prekrasne i netaknute prirode to područje proglašeno je 1995. godine parkom prirode.

