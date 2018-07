U Bosni i Hercegovini jutros je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo 15, Bugojno, Sokolac i Srebrenica 16, Jajce i Livno 17, Sarajevo i Zvornik 18, Bihać, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 19, Banja Luka 20, Bijeljina, Doboj i Grude 21, Trebinje 22, Mostar 23, Gradačac 24 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 943 milibara, za 1 milibar je viši od normalnog i ne mijenja se.



U BiH danas će preovladavati sunčano vrijeme. Poslije podne umjeren porast oblačnosti ponegdje u centralnim, sjeverozapadnim i sjeveroistočnim područjima Bosne može uvjetovati lokalne pljuskove.



Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena.



U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na području grada postoji manja vjerovatnost za lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

