Nakon što je predvodio džuma-namaz i klanjao kolektivnu dženazu šehidima u Kozarcu, reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović je posjetio Veliku Kladušu gdje se sastao s predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice.

Reis Kavazović je razgovarao o socijalnom stanju i potrebama migranata koji borave u izbjegličkom centru Trnovi, gdje se nedavno desila prirodna katastrofa uslijed čega je prilikom velikih padavina došlo do plavljenja šatorskog naselja u kojem borave migranti.



Kavazović je tokom posjete istakao kako Islamske zajednica ne može preuzeti brigu o migrantskoj krizi, ali može u dobroj mjeri pomoći, a ta pomoć se ne može ogledati u smještaju, već prvenstveno u donacijama za hranu i odjeću.



"Ovo je velika tragedija koja me podsjeća na ratni period u BiH. Islamska zajednica se uključila odmah na početku i nismo to obznanjivali na način da o tome stalno govorimo, ali smatramo da vlasti trebaju hitno nešto poduzeti u narednih 20 dana, jer već će biti kasno u septembru kada počne hladniji period", istakao je reisu-l-ulema Kavazović.



