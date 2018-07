Mehmed Mulalić (1948.), Adem Bešić (1961.) i Fikret Crljenković (1966.) ukopani su danas na mezarjima u Kamičanima, Rakovčanima i Hambarinama, nakon što im je u Prijedoru klanjana kolektivna dženaze-namaz, koju je predvodio reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein efendija Kavazović.

Foto: AA

Kavazović je danas, nakon kolektivne dženaze, poručio građanima Bosne i Hercegovine da se "ne smiju povoditi za suludim idejama onih koji pameti nemaju i koji pozivaju na mržnju i destrukciju u društvu".



Reisul-ulema je rekao da je s ovakvog mjesta prepunog tuge i boli teško slati bilo kakve poruke.



"Nakon svega što smo proživjeli i nakon što ponovo čujemo izjave neodgovornih ljudi, koji nemaju uma ni savjesti, niti srca da razumiju kolika je bol i tuga ovih ljudi koji ovih julskih dana kopaju svoje najmilije. U Srebrenici smo ukopali 35 ljudi, danas smo imali tri ukopa. Mogu samo uputiti poruku građanima Bosne i Hercegovine da se ne povode za suludim idejama onih koji pameti nemaju, koji pozivaju na mržnju i destrukciju, nadam se da će narod Bosne i Hercegovine biti pametniji od svojih vođa i da neće slušati one koji ih upućuju da ubijaju druge ljude i ruše njihove bogomolje", rekao je Kavazović.







Nevzeta Mulalić danas je ukopala supruga Mehmeda. Kaže da je ovo treća dženaza njenog muža, koji je prvi put ukopan 1992. godine pa je nakon ekshumacije druga dženaza obavljena deset godina kasnije. Nakon osam godina opet je rađena ekshumacija pa DNK identifikacija kojom je tek prošle godine utvrđeno da je to njen suprug Mehmed.



"Ponovo ga danas sahranjujemo, a njegov ubica slobodno hoda i brani se sa slobode. Bila sam i na suđenju u novembru, a zna se ko ga je ubio u Hambarinama, pa su mu tijelo premjestili u Čarakovo. Bio je sav masakriran, ubicu znamo, uhapšen je prošle godine, ali nažalost, brani se sa slobode", kaže suznih očiju Nevzeta za AA.



Mesud Crljenković iz Rakovčana danas je ukopao brata Fikreta, koji je ubijen 1992. godine u julu u Miskoj Glavi kod Doma kulture.



"Pronašli smo ga nakon 26 godina, a pronađen je tamo gdje je i ubijen. Drugog brata smo ukopali prije pet godina, a on je ubijen u Keratermu, u onoj zloglasnoj 'trojci'. Fikret je kada je ubijen imao samo 26 godina. Pronađeni su i dva strica, dajdža, zet i dosta komšija", navodi Crljenković.



Danas je u suzama sahranila brata Mehmeda i sestra Fikreta Mulalić-Kadirić. Ubijena su joj dva brata, muž, zet, tečići, stričevići. Bila je kod kuće kada je ubijen Mehmed, a našao ga je mlađi brat koji je takođe ubijen kasnije u Omarskoj.



"Zapalili su mi kuću, frizerski salon, s troje male djece izbacili su nas na Vlašiću i pješačili smo 30 kilometara do Turbeta. Život ide dalje, ali ne možemo to nikad zaboraviti. Prevelika je to tuga", govori Mulalić-Kadirić.



Muftija bihaćki Hasan efendija Makić istakao je danas da kolektivnu dženazu organizuju zajedno medžlisi IZ Prijedor i Kozarac, u saradnji s Muftijstvom bihaćkim i Rijasetom Islamske zajednice.



"Želim napomenuti da su ove godine ukopana samo tri šehida, a razlog je izmještanje Komisije za identifikacije iz BiH u Holandiju, u Hag. Zbog toga ni u Srebrenici nije bio veći broj identifikacija, a u Prijedoru ih ima preko stotinu, koji su pronađeni na Korićanskim stijenama, ali nisu identifikovani. Nažalost, opet će se dugo čekati na identifikaciju i porodice teško podnose takvu situaciju, jer su mnogi roditelji pomrli, a nisu dočekali da ukopaju svoje najmilije. Zato apelujem da se taj proces ubrza i kad je u pitanju otkrivanje grobnica i proces identifikacije", rekao je muftija bihaćki.



Kolektivnoj dženazi danas je prisustvovao i Admir Čavka, poslanik u bh. entitetu Republika Srpska.



"Osjećaji su ovdje uvijek teški i prisjećamo se onih koji su dali svoje živote da mi danas živimo na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Zločin ima i prezime i treba odgovarati za njega, prije svega zbog budućnosti naše djece i svih koji žive ovdje. Mi se nećemo svetiti, naša osveta će uvijek biti pravda", rekao je Čavka.





(AA)