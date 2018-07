Direktorica Instituta "Robert Schuman" i predsjednica Fondacije za njemačko – francusku kulturnu suradnju Doris Pack poručila je u petak iz Mostara kako u Bosni i Hercegovini mora doći do intenzivnije suradnje, prvenstveno među entitetima pa i općenito između zemalja regije.

- Uvijek kada dođem ovdje mogu kazati isto, a to je da se ništa nije promijenilo, kako u Mostaru tako i u Bosni i Hercegovini. Nema dogovora oko Izbornog zakona koji se odnosi za Mostar, a sada i na razini Federacije imamo isti problem. Taj je zakon u suštini demokratski zakon, što je rekla i Venecijanska komisija, ali evo dogodilo se nešto čega su se neki pribojavali, a neki se nadali. Jako mi je žao da je došlo do ponovnog odbijanja jednog takvog zakona jer u tom odbijanju se ne može govoriti o bilo kakvom nacionalnom interesu, ovdje se očito radi o stranačkom interesu jedne stranke - izjavila je Pack novinarima uoči predavanja "Izborna kampanja kandidatkinja i EU integracije" za članice političkih stranaka iz Hercegovine.



Podsjetila je kako Europska unija ima politiku prema Bosni i Hercegovini te Balkanu općenito.



- Naravno da imamo politiku prema ovom području, međutim u BiH mora doći do intenzivnije suradnje, prvenstveno među entitetima, pa i općenito zemalja regije. Poznato je da je Europska komisija u svibnju donijela strateški dokument sa šest različitih inicijativa koje se odnose prvenstveno na regiju, a s posebnim osvrtom na BiH. Tu se zemlje dovode u snažniju suradnju, posebice kada se govori o energetskom sektoru i sektoru sigurnosti - kazala je Pack.



Istaknula ja kako bi se, u slučaju da se u te dvije oblasti ostvari suradnja, građanima i političarima poslati poruka da je želja Europske unije za prijem ovih zemalja u članstvo i dalje prisutna..



Na pitanje kakva su očekivanja od izbora u listopadu 2018. godine kazala je kako je "svima poznato da političari kada se privatno sretnu veoma veseli jedni s drugima, lupkaju se po ramenima, pijuckaju zajedno, a onda u javnosti zastupaju tzv. nacionalne interese".



- Oni ne zastupaju nikakve nacionalne interese. Dapače, tu se radi isključivo o partikularnim osobnim interesima - smatra Pack.



Poručila je kako se nada da će ljudi na listopadskim izborima u BiH odabrati one političare koji im vjerodostojno mogu reći da će ih uvesti u Europsku uniju.



- Zapadni Balkan pripada Europskoj uniji. Ukoliko se ispune uvjeti za članstvo i ukoliko to zemlje zapadnog Balkana žele, one će postati članice - ustvrdila je Pack.



Posebno zabrinjavajućim istaknula je činjenicu da veliki broj mladih ljudi napušta Bosnu i Hercegovinu te je ponovno apelirala na političare da osiguraju budućnost toj populaciji u vlastitoj zemlji.



- Mladi u Bosni i Hercegovini moraju imati mogućnost da ovdje implementiraju ono što su naučili, da žive od svog rada, osnuju svoje obitelji i da sebi i svojoj djeci osiguraju prosperitetnu budućnost - zaključila je Pack.



Predavanje u Mostaru organizirala je Fondacija Konrad Adeanuer.

