Počelo je uklanjanje naplatnih kućica na putu Banjaluka - Klašnice, koje će trajati 45 radnih dana.

Početku rada prisustvovali su Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS, i Nenad Nešić, v.d. direktora "Puteva RS", te predstavnici izvođača radova.



Vrpcu je presjekao Draško Stanivuković, PDP-ov odbornik u Skupštini Grada Banjaluka, koji je rekao da su nadležni "počeli da se slikaju pored svoje sramote".



Ministar Trninić je rekao da je uklanjanje naplatnih kućica počelo nakon više godina pokušaja da se dođe do rješenja.



"One su podignute mimo zakonskih odredbi i saglasnosti Ministarstva saobraćaja i veza, o čemu je bila pokrenuta i istraga. Nažalost, niko nije odgovarao, mada smo mi u Ministarstvu smatrali da je bilo ljudi koji su trebali odgovarati", rekao je Trninić.



Dodao je da su žalbe stopirale ranije pokušaje da se kućice uklone, a da su radovi sada počeli.



"Po podacima MUP-a, ovdje je u proteklom periodu bilo 49 saobraćajnih nezgoda, od čega dvije sa smrtnim posljedicama. Svaki put bila je pojedinačna krivica učesnika u saobraćaju. Imali smo prekoračenje brzine, a u ovim nesrećama, gdje je bilo smrtno stradalih, u pitanju je velika doza alkohola", naveo je resorni ministar.



Nešić je kazao da su mnogobrojne žalbe i kompleksnost zakona stopirali ranije pokušaje da se ovaj posao uradi.



"Koliko je meni poznato, prije nego što je počelo podizanje ovih kućica, dobijena je građevinska pa upotrebna dozvola", rekao je Nešić.



Saša Lazić, odbornik NDP-a, rekao je da je na ovom mjestu potrošeno nekoliko miliona, i desilo se više desetina saobraćajnih nezgoda.



"Ovdje je bačeno oko 3,5 miliona budžetskih sredstava, odnosno narodnog novca. Ovdje sada svečano otvaraju ili zatvaraju ove objekte, što je jedna u nizu manifestacija u predizbornoj kampanji", kazao je Lazić.







Saša Stošić, predsjednik Aktiva mladih SDS-a u Banjaluci, naveo je da su ovu akciju, a tokom koje su na pano postavili novinske članke o danku koji su uzele naplatne kućice, nazvali "zid srama" .



"Ovo ukazuje na svu apsurdnost i bizarnost današnje situacije. Danas imamo situaciju da, umjesto da neko odgovara, resorni ministar i direktor 'Puteva' dolaze na svečano otvaranje", naveo je Stošić.







Stanivuković je kazao da ovdje nadležni "svečano otvaraju zatvaranje i rušenje naplatnih kućica" .



"Mi smo im donijeli makaze i traku, da presijeku i slikaju se. Danas su počeli da se slikaju pored svoje sramote", kazao je Stanivuković.



Istakao je da su za više od 3,4 miliona KM, utrošenih na ovom mjestu, mogli biti sagrađeni mostovi i škole, te vrtići.



"Vi rušite i hvalite se. Umjesto da su ovu sramotu prikrili, prešutjeli, oni zovu medije da ovo proslave. Toliko izgubljenog novca i života, a oni se hvale. Evo ih tu, sa sve kravatama i odijelima", naveo je Stanivuković, koji je, pošto to nadležni nisu htjeli, "svečano" presjekao vrpcu umjesto njih.

