Vjekovima u državi Bosni i Hercegovini odjekuju pozivi na molitve iz crkvi, džamija, sinagoga. Pozivaju vjernike na mir, suživot i toleranciju. Pozivaju ih da budu bolji, nego što su bili jučer. A danas, ezan, ono što je za muslimane svetinja, u šta se nikako ne dira, jer nikoga ne ugrožava, primitivni nacionalista iz Laktaša, koji sebe naziva političarom, okarakteriše kao „arlaukanje“, jer pored države Bosne i Hercegovine koja mu je “omogućila” vile u Laktašima, Beogradu i život u stilu filmske zvijezde, osporava Dodik i džamije, koje kako kaže, po Republici Srpskoj ne gradi on.

Ćamil Duraković / 24sata.info

Istina, ne gradi on, jer su to činili časni ljudi, stotinama godina prije njega. Ovakvi kao što je on danas, su ih uglavnom rušili.



Ovo je još jedna u nizu Dodikovih uvreda prema narodu kojeg su, oni sa ideologijama sličnim njegovim, ubili, silovali, protjerali, uništili domove i razorili porodice. U entitetu u kojem on obnaša funkciju predsjednika, narod čije pozive na molitvu naziva „arlaukanjem“ živi u strahu i na rubu egzistencije, jer prvi čovjek u entitetu Republika Srpska, sa svojim izjavama podsjeća na one koji su ih početkom devedesetih godina prošlog vijeka ubijali, silovali, protjerivali, uništavali im domove, odvodili u logore i razorili im porodice.



Bahato, bez trunke srama, u maniru pijanca iz lokalne birtije, Dodik se smije na svaki pomen samostalne i nezavisne države Bosne i Hercegovine, čiju državotvornost osporava, te bez ikakvog straha izražava želju za pripajanjem sa Srbijom, dok bošnjački lideri u entitetu Republika Srpska takav nastup nazivaju „populizmom“.



Ne! Govor mržnje nije populizam! Govor mržnje je oživljavanje zla koje se dogodilo Bošnjacima u entitetu Republika Srpska. Ja sam prije osam dana prisustvovao dženazi u Potočarima, gledao majke kako plaču kraj mezara svoje djece, i promatrao polje nišana koje su napravili oni čije ideologije Dodik podržava. Sutra ću prisustvovati dženazi u Prijedoru, gledati majke koje plaču kraj mezara svoje djece, i kao čovjek, zbog njih, zbog sebe, i svoje djece, ne mogu dopustiti da vrijeđanje, omalovažavanje žrtava, osporavanje Izvještaja Komisije za Srebrenicu, pozivanje na odvajanje i pripajanje Srbiji, negiranje genocida i države Bosne i Hercegovine od strane čovjeka, koji Ratka Mladića naziva patriotom i herojem se tretira kao „populizam“.



Ma koliko se trudio, ezani iz džamija širom Bosne i Hercegovine nikada neće nestati, jer za razliku od njegovog huškačkog, mržnjom zagađenog govora, pozivaju na mir, suživot i toleranciju, ali to ne znači da će Bošnjaci iz entiteta Republika Srpska, oni koji su i pored svih diskriminacija sa kojima se susreću, zahvaljujući Dodiku i njemu sličnima ostali na SVOM ognjištu, pognute glave šutjeti dok im neko osporava jedno od osnovnih ljudskih prava!





(24sata.info)