Vremenski uvjeti u BiH trenutno su povoljni, ali iz Informativnog centra BIHAMK-a vozačima ipak savjetuju oprezniju vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja.

Zbog izvođenja neophodnih radova na vijaduktu Bojnik, na dionici autoputa A-1 Sarajevo sjever-Lepenica, vozila saobraćaju jednom trakom. Na istoj dionici A-1, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman kao i na mjestu radova (Ban Brdo), preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.



Na dionici A-1 Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h.



Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistralnog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini.



U toku su radovi na redovnom održavanju tunela Bistrik (Sarajevo), na magistralnom putu M-5, zbog čega se u vremenu od 08:30 do 15:30 sati kroz tunel saobraća naizmjenično, jednom trakom.



Zbog izvođenja neophodnih radova na magistralnom putu M-18 Olovo-Kladanj (Karaula), na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.



I na ostalim dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, saobraća se sporije uz poštivanje privremeno postavljene signalizacije.



Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:



AUTOPUT

A-1

Sarajevo sjever-Lepenica, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje. Zbog radova na sanaciji prelazne naprave na vijaduktu Bojnik vozila saobraćaju jednom trakom.

Lepenica-Tarčin, zbog radova na učvršćivanju potpornog zida, zatvorena je vozna traka u smjeru Tarčina. U vrijeme izvođenja radova saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h.



MAGISTRALNI PUTEVI:

M-5

Tunel Bistrik, zbog radova na redovnom održavanju od 08:30 do 15:30 sati kroz tunel se saobraća naizmjenično, jednom trakom.

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

M-14

Srbljani-Bosanska Krupa, zbog radova na saniranju škarpi i kosina saobraća se jednom trakom uz povremene kratke obustave.

M-14.2

Bosanski Šamac-Odžak (u mjesu Prud), u toku su deminerski radovi, zbog čega svakodnevno, u vremenu od 08 do 16:00 sati, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.

M-16

Banja Luka-Crna Rijeka-Jajce, zbog aktiviranja klizišta na lokalitetu Gornji Šeher, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.

M-16.1

Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), zbog izvođenja neophodnih radova na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

M-17

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.

M-18

Olovo-Kladanj (Karaula), zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Sarajevo–Foča, zbog većeg odrona na lokalitetu Sijeračke Stijene saobraća se usporeno, po privremeno urađenom proširenju.



REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-446 Trebević (dionica: skretanje za vrh Trebević-Brus), zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice u vremenu od 08 do 17 sati, saobraća se usporeno.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-469 Banovići-Živinice, zbog izvođenja neophodnih radova na lokalitetu Općine Banovići (između Doma zdravlja i Direkcije RMU Banovići) od 09 do 14 sati mogu se očekivati kraće obustave saobraćaja (do 15 minuta).

R-471 Lukavac- Vijenac-Banovići, u naselju Modrac od 07:30 do 18:00 sati potpuna obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji mosta na rijeci Spreči. Od 18:00 do 07:30 sati vozila saobraćaju jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

R-473 Nemila-Bistričak, zbog izvođenja sanacionih radova, u vremenu od 07 do 17 sati dolazit će do povremenih obustava saobraćaja.

R-475a Karan-Bosanski Novi, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj je obustavljen.



KANTON SARAJEVO

- Zbog održavanja fudbalske utakmice danas od 18 do 23:30 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Patriotske lige-obilaznica pored Olimpijskog stadiona Asim Ferhatović Hase.

- Zbog izvođenja sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Kračule (na dijelu od raskrsnice sa ulicom Safet Bega Bašagića u dužini od cca 40 metara). Za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci.

- Zbog izvođenja radova na izgradnji kolektora Crepljani- Kasetići- Žunovnica od 07 do 17 sati potpuno je obustavljen saobraćaj na dijelu od skretanja za objekat "Ribnjak Žunovnica" do naselja Kasetići. Alternativni pravac za vrijeme obustave saobraćaja je: Hadžići- ulica Žunovačka- ulica Tinohovska- naselje Kasetići.

-Zbog izvođenja sanacionih radova u ulici Topal Osman paše (od mosta do raskrsnice sa ulicom Zvornička) zatvorene su dvije trake, dok su preostale dvije trake otvorene za dvosmjerni saobraćaj.

- Zbog izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice ulica Hrasnička cesta-Umihane Čuvidine-Seada Bublina obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci.

-Zbog sanacionih radova, u vremenu od 08 do 16 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Numan Paše Ćuprilića (od spoja sa ulicom Ibre Ćeske do spoja sa ulicom Viteška).

- Zbog izvođenja neophodnih sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Kamenica (od broja 47 do broja 88). Radovi se izvode etapno do 50 metara, a za vrijeme obustave, alternativni pravac je Kamenica-Mahmutovac-Paje Malta i obratno.

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog sanacionih radova, od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Miševići (spoj M-17-Miševići). Alternativni pravac je M-17-Rakovička cesta-Miševići.

- Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Armije Republike Bosne i Hercegovine, Poljine, Zmaja od Bosne, Hamdije Čemerlića i Franjevačka.



MOSTAR

-Zbog radova na izgradnji kolektora, obustavljen je saobraćaj u ulici Maršala Tita, od pozorišta prema ulici Braće Brkić.



BRČKO

Zbog izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice Ilićka na dijelu magistralnog puta M-14.1 na spoju ulica Bijeljinska i Ilićka I, izmjenjen je režim saobraćanja, saopćeno je iz iz BIHAMK-a.

