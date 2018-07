Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić i predstavnici Evropske komisije obišli su danas potencijalne lokacije za smještaj migranata u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Radi se o lokacijama Medeno Polje, između Bihaća i Bosanskog Petrovca, te u Jasenici kod Bosanske Krupe.

Foto: FENA

Rečeno je i kako će se u narednih nekoliko dana porodice s djecom smjestiti u hotel „Sedra“, te da će se stotinu migranata problematičnog ponašanja izmjestiti u Migrantski centar „Delijaš“ u Istočnom Sarajevu.



- Moramo brzo sve završiti, odnosno početi konkretno djelovati, jer je strpljenje građana Bihaća i Velike Kladuše pri kraju. Rješavanje svih ovih problema nije u mojoj nadležnosti, ali prinuđen sam na maksimalni angažman zbog zahtjeva građana USK. Svi znate da nadležne državne institucije do sada nisu ništa uradile. Pokušavamo biti maksimalno tolerantni, ali i naše strpljenje evidentno ima granicu - rekao je premijer USK Husein Rošić.



Kantonalni premijer je napomenuo i kako je dogovoreno da policijski službenici do daljnjeg ne idu na godišnje odmore, te da Jedinica za podršku mora biti stalno dostupna i spremna. Potvrđeno je da u Bihać svakodnevno dolaze novi migranti, te da ih već oko četiri hiljade boravi u Bihaću i Velikoj Kladuši.



Gradski vijećnici i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić najavili su da u četvrtak, 26. jula definitivno idu protestovati ispred zgrade Vijeća ministara u Sarajevo.



- Ignorantski odnos države po ovom pitanju je nepodnošljiv, naročito za nas koji se svaki dan suočavamo s nekim problemom. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić ovih se dana pita nemam li ja pametnijeg posla, nego protestovati u Sarajevu. Moram mu poručiti da nemam, s obzirom na to da i na taj način štitim svoje sugrađane, kad to već ne mogu on i njegovi saradnici - poručio je Fazlić.



Premijer USK i gradonačelnik Bihaća još jednom su upozorili i na samoorganizovano djelovanje stanovnika Bihaća, naročito pograničnih naselja, koji se na taj način štite od brojnih provala i uznemiravanja prilikom pokušaja migranata da pređu granicu s Republikom Hrvatskom.

(FENA)