Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u našoj zemlji i preduzetim aktivnostima i naglasilo neophodnost provođenja svih prioriteta iz Akcionog plana hitnih mjera, uz dosljedno poštivanje zakona BiH o azilu i strancima.

Operativni štab za pitanje migracija BiH će za narednu sjednicu Vijeća ministara pripremiti zaključke i odgovarajuće odluke kako bi buduće aktivnosti bile usmjerene na daljnje jačanje granice prema Srbiji i Crnoj Gori, uz povećanje broja policajaca, daljnje zaprečavanje nelegalnih prijelaza i pojačane akcije nadležnih organa u vezi sa suzbijanjem krijumčarenja migrantima.



Ministar vanjskih poslova BiH razgovarat će s kolegama iz Republike Srbije i Crne Gore o modalitetima jačanja saradnje u oblasti migracija.



Migranti iz parkova i sa ulica u Unsko-sanskom kantonu privremeno bi trebali biti prebačeni u šatorsko naselje u Agrokomercu do rješavanja njihovog trajnog smještaja, uz međunarodnu pomoć u osiguranju hrane i zdravstvene zaštite.



Prema Informaciji o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH u periodu od 1. januara do 5. jula ove godine, Službi za poslove sa strancima prijavljen je 8.081 nezakoniti migrant, a njih 7.424 iskazalo je namjeru za podnošenje azila, dok je 686 osoba podnijelo zahtjev za azil. Granična policija je u periodu od 28. juna do 5. jula ove godine evidentirala 723 nezakonita migranta.



