Policajac me pitao znam li gdje sam. Ja sam mu rekao da sam u BIH, a on je odgovorio da sam u Republici Srpskoj i da bih mogao dobiti batina zbog hrvatskih obilježja, rekao je Dario iz Zagreba...

Vidio sam da je policijski automobil stao ispred kafića, ali sam ostao potpuno iznenađen kad je policajac krenuo prema meni, a još više kad mi je rekao da će me kazniti zbog remećenja javnog reda i mira jer nisam ništa učinio, priča nam Dario Strašček iz Zagreba.



Jutro nakon što je Hrvatska pobijedila Englesku i plasirala se u finale Svjetskog prvenstva, on je vozio dvije malodobne kćeri na more. Išao je preko Bosne i Hercegovine te se zaustavio na kavu u Kostajnici, koja je dio Republike Srpske. Imao je na sebi dres hrvatske reprezentacije i zato je platio kaznu od 50 konvertibilnih maraka što je otprilike 200 kuna, prenosi 24sata.hr.



Vrijeđanje pred kćerima



- Policajac me pitao znam li gdje sam. Ja sam mu rekao da sam u Bosni i Hercegovini, a on je odgovorio da griješim, da sam u Republici Srpskoj i da bih mogao dobiti batina zbog hrvatskih obilježja. Rekao je da me zato mora kazniti. Kad sam sjeo u kafić, netko me je prijavio policiji. Zaista nisam ni navijao ni bilo koga na bilo koji drugi način provocirao. Mlađa kći mi se rasplakala, bilo je izuzetno neugodno – prepričava Dario.



Policajac mu je još dodatno rekao da ga neće pustiti ako ne plati odmah i da će ići na sud, pa je shvatio da je bolje odmah platiti kaznu.



'Kontrola će sve provjeriti'



- Uz to mi je naredio i da se odmah presvučem. Pokupio sam kćeri, obukao drugu majicu i odmah napustio grad. Ne mogu vjerovati da se to događa 2018. godine. Bojao sam se i za kćeri jer su mi iz drugih kafića neugodno i ružno dobacivali dok sam razgovarao s policajcem - kaže Dario.



- Pripadnici MUP-a Republike Srpske će izvršiti provjere navoda iz upita i o svemu obavijestiti Službu za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu MUP-a Republike Srpske – kratko su kazali iz MUP-a RS-a.





