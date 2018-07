U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Ilustracija / 24sata.info

Poslijepodne ponegdje na istoku i sjeveroistoku Bosne je moguć slab pljusak, a u večernjim satima i ponegdje u centralnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 23 do 29, na jugu od 28 do 32 stepena.



U Hercegovini, Krajini, zapadnoj i jugozapadnoj Bosni u četvrtak se očekuje pretežno sunčano, a u ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme. U istočnim, sjeveroistočnim i ponegdje centralnim područjima Bosne očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.



Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 20 do 26, na jugu i sjeveru zemlje od 28 do 32 stepena.



U petak pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 24 do 30, na jugu i sjeveru zemlje od 29 do 34 stepena.



Pretežno sunčano vrijeme očekuje se i u subotu. Poslijepodne umjeren porast naoblake u centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 29 do 35 stepeni.



Umjereno do pretežno oblačno vrijeme bit će u nedjelju, a kiša i pljuskovi prijepodne očekuju se u Krajini i na zapadu Bosne. U ostatku dana i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina u većem dijelu zemlje. Intenzivnije padavine u Hercegovini i u Krajini.



Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 29 do 33 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)