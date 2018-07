Krajina i Bihać sve više postaju najpoželjnija destinacija migranata, koji iz Srbije preko granice kod Zvornika, ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Što zbog blizine Europskoj uniji, to zbog humanog i tolerantnog odnosa Krajišnika, a posebno Bišćana prema njima, ali i lokalnih institucija koje su im, uz potporu OSCE-a i UNHCR-a osigurali ugodan boravak i zagarantovano poštivanje osnovnih ljudskih prava.

Nedavno je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, osigurala sredstva za ovaj mjesec, koja su potrebna za pripremanje tri obroka dnevno za sve migrante. Crveni križ je već odavno na sebe preuzeo obavezu kuhanja i podjele obroka, a do sada su se finansirali isključivo od dobrovoljnih priloga lokalnog stanovništva, poduzetnika i općinskih organa.



"Donacija koju smo dobili je dostatna za nabavku namirnica za jela koja im donosimo tri puta na dan. Ali još uvijek trošimo veliki dio humanitarnih priloga na pripremu i podjelu obroka. Za sada ide nekako, a dokle će vidjet ćemo. Što se tiče ovih migranata koji su izmješteni, oni za sada borave na otvorenom jer mi nismo dobili šatore, ćebad niti ostale stvari koje su potrebne da ih smjestimo. Ovih dana očekujemo izmještanje porodica u hotel Sedra, ali to je za vrlo mali broj njih. Veći dio će i dalje ostati ovdje i mi moramo voditi brigu o njima. Nedavno smo dobili obavijest od centrale Crvenog križa da su sredstva koja nam je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić obećao prebačena na naše račune, ali centrala traži da im se dostavi dokument o namjeni tih sredstava tako da ona još nisu operativna“, kaže za Anadolu Agency (AA) Selam Tulić, sekretar Crvenog križa Bihać.



Ekipa AA u Borićima je zatekla i predstavnike lokalne nevladine organizacije "Žene sa Une“ koja je u saradnji “Save the Children” pokrenula projekat za djecu u okviru čega njihovi volonteri svakodnevno borave na području oko Đačkog doma i zabavljaju djecu.



“Mi smo ovdje isključivo u službi djece i da im pružimo igru kroz koju ponešto i nauče. Nemamo veze sa ostalim aktivnostima. Svaki dan dođemo ovdje, donesemo igračke, iskupimo djecu i zajedno se družimo”, kaže Mebrura volonterka udruženja “Žene sa Une”



U hladovini visokih borovih stabala, zatekli smo skupine migranata kako sjede na goloj ledini. Jedino skrovište koje su imali bio je objekat nedovršenog Doma penzionera, a sada su i to izgubili, ali ne ljute se. Kažu, nemaju ni razloga, jer niko ih nije ni tjerao da dođu ovamo, iskreni su u svojim izjavama.





