Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je u televizijskom gostovanju govorio o 40 Britanaca. Ovaj put je istakao da se radi o 40 specijalaca za društvene mreže i za stvaranje panike.

Milorad Dodik / 24sata.info

Odgovarajući na pitanje o 40 Britanaca, Dodik je gostujući na Happy TV, ukazao da je to, između ostalog, i dokaz da u BiH ne postoji nikakav suverenitet, jer da postoji ne bi bilo moguće da dođu strani vojnici, a da niko o tome ne zna, ni Predsjedništvo, ni Savjet ministara, ni Ministarstvo odbrane.



"Tu postoji vojna jedinica Altea - koju čini oko 2.000 vojnika evropskih zemalja i to je ograničen broj, ali su oni, pod izgovorom da jačaju tu strukturu, iz Velike Britanije poslali navodnih `40 vojnika`, a u stvari to je 40 specijalaca obučenih za društvene mreže, za stvaranje panike, a navedeno je da dolaze da pomognu navodno, fer i poštene izbore", rekao je Dodik, prenosi Srna.



On je rekao da je svih 40 Engleza raspoređeno u Republici Srpskoj i da je njihov cilj on i grupa ljudi koji nisu spremni da mašu glavom na sve što kažu.



"Nisu tražili kontakt sa vlastima u Banjaluci. Viđaju se sa nekim svojima, koji dijele te vrijednosti i kojima su privilegije koje dobijaju, važnije nego državni status", rekao je Dodik.



Dodik je istakao da među Francuzima i Englezima ima časnih pojedinaca, ali da je istorija pokazala da su Englezi u čitavom prošlom i pretprošlom vijeku "vršljali po ovoj teritoriji i pravili razne podmetačine Srbima".



(24sata.info)