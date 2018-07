Na Trgu Krajine u Banjaluci, 113 dan za redom traži se pravda za Davida. Poruke i danas iste, mir i dostojanstvo za istinu i pravdu. Tri i po mjeseca građani Banjaluke rame uz rame na Davidovom trgu traže istinu i pravdu.

Arhiv / 24sata.info

Davidov otac Davor pozdravio je oslobađajuću presudu Kantonalnog suda u Sarajevu u slučaju ubistva Dženana Memića i poručio da je to prvi pozitivan korak naprijed u borbi za istinu.



„Kad neće Banjaluka bar se Sarajevo malo pokrenulo i ono što tvrdi otac Dženanov, Muriz što i ja tvrdim danas je bila oslobađajuća presuda podmetnutim navodnim ubicama koji su oslobođeni, toliko koliko institucije rade i tužioci i sudstvo i MUP i ostali“, Davor Dragičević, otac pokojnog Davida.



Davor je ponovio da ukoliko se istina o smrti njegovog sina uskoro ne otkrije, oktobarskih izbora neće biti.



„Mi smo ljudi vi imate samo taj oblik nemate čak ni ljudski vi ste sotone vi ste izrod ljudskog roda kad toliko branite RS dođite na trg, pa je javno branite da čujemo šta imate za reći“, kaže Dragičević.



Imao je poruku i za banjalučke tužioce, Dalibora Vreću i Želimira Lepira.



„Vi slušajte dobro ubice i zločinci ovi što su sad, nikad neće priznati zločin ni ko je ubio ni naredio ubistvo kad završite to priznaću vam ja i reći, i reći ko je to uredio, a onda ćemo vidjeti šta će biti i zato idemo do kraja“, poručio je Dragičević.



Otac pokojnog Davida poručio je da će dalji koraci biti da se ubice i svi saučesnici dovedu pred lice pravde. Okupljanja na trgu Krajine biće održavana sve dok slučaj ne bude razriješen.



(BN TV)