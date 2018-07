Mostarski kolektori kao "Skadar na Bojani" - projekat prečišćavanja otpadnih voda gradi se tri godine, a kada će biti stavljen u pogon, ne zna se.

Foto: 24sata.info

"Nepuštanje mostarskih kolektora u pogon jako je frustrirajuće za švedske porezne obveznike koji su do sada u ovaj projekt uložili 16 miliona KM, upozoravao je u više navrata švedski ambasador u BiH Anders Hagelberg. Frustrirajuće je i za druge donatore - Grke, Svjetsku banku, evropske fondove.



Frustrirajuće je, prije svega, za građane, Mostarce, jer se usljed problema odvoda površinskih voda, nakon bilo kakve kiše, čak i one slabog intenziteta, na gradskim ulicama stvaraju se jezera.



No, gradske vlasti imaju druge prioritete - najvažniju sporednu stvar na svijetu. Tako je mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić otišao na Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiju. Doduše, prije nego što je otputovao, obećao puštanje kolektora u probni rad. To se do danas nije dogodilo.



Gradska uprava ne želi položiti račun, niti dati izvještaj o utrošku sredstava, kao ni o bilo čemu drugom u vezi sa mostarskim kolektorima.



"Nakon investiranja novca, mi smo prevarili investitore, odnosno donatore. Izvarali smo ih. Sada se nameće logično pitanje - koliko će nam vremena, rada, truda i muke trebati da opravdamo povjerenje budućih investitora? Poslije ovih stvari, ne vidim ko bi želio investirati u Mostar", upozorava u razgovoru za Vijesti.ba Marin Bago, predstavnik Udruženja "Futura", koje posljednjih godina predvodi projekt više nevladinih organizacija "Pravo na grad".



Mostarci pitaju kako je moguće da niko nije zainteresovan za ovaj stogodišnji projekat, investiciju od 180 milioma KM.





"Informacije koje kruže među građanima govore da je unutrašnja mreža urađena loše i protivno projektu. Pitamo se šta sada? Izvarali smo investitore, a odvod oborinskih voda, kao i pročišćavanje još nismo vidjeli na djelu. Pitamo se da li projekat uopšte funkcioniše. Ako ne, šta ćemo s tim? Mi nemamo novca, niti će nam iko ponovo dati taj novac. Sa projektom kolektora dosegli smo dno", naglašava Bago.



Husein Oručević, predstavnik OKC Abrašević, koji je takođe dio projekta "Pravo na grad", ponavlja da građanima Mostara nije poznato na koji način su utrošena sredstva, potcrtavajući da gradska i politička vlast moraju odgovoriti na određena pitanja.



"Očekujem da objasne u kojoj fazi je projekat kolektora. Šta se sa odvodom površinskih voda? Zašto Mostar ima problem sa vodama nakon bilo kakve kiše, koje u Mostaru urzokuju bare, da ne kažem jezera, i to na mjestima gdje bi to ne bi trebalo da bude slučaj nakon ovoga što je urađeno ili što imamo osjećaj da je urađeno kada je u pitanju odvod površinskih voda? Takođe, želimo da nam odgovore na čemu su pogriješili izvođači radova i zašto oborinske vode ne odlaze? Na šta je novac potrošen? Kada možemo očekivati kraj radova i puštanje kolektora u rad?", kaže Oručević u razgovoru za Vijesti.ba



Ukoliko novac nedostaje, a projekat nije urađen, pitanje je ko će odgovarati - politička vlast ili izvođači radova.



"Ili će opet građani Mostara plaćati kredite iz svojih džepova, odnosno iz budžeta koji mi plaćamo, kako bi platili neurađen posao i neodgovornost", dodaje Oručević, te navodi da će se, nakon što gradska vlast odgovori na pitanja građana, moći postaviti pitanje ne samo krivične, nego i političke odgovornosti za propuste.



S druge strane, Bago tvrdi da kada bi se isti ili sličan slučaj dogodio u normalnoj i civilizovanoj državi, ljudi koji su vodili ovaj projekat ne bi odgovarali na pitanja iz svojih kancelarija, nego u institucijama koje se brinu o zaštiti prava građana.



"No, građane Mostara, njihove građanske i finansijske interese niko ne štiti. Niko ne stoji uz nas već desetu godinu. To je zaista razočaravajuće. U okviru projekta 'Pravo na grad', pričamo priču gdje je u igri novih 100 miliona KM. Pitamo se ko su ljudi koji su nam oteli prošlost i budućnost, jer sa tim novcima Mostar je mogao biti najuređeniji i najperspektivniji grad u regionu, ne samo u BiH. Oštećeni smo, ali niko nije pokazao ni najmanji interes da zaštiti naše interese", upozorava Bago.



On ističe da građani kroz razna udruženja godinama ukazuju na slične probleme, ali da se oni ni danas ne rješavaju.



"I danas će neko ukrasti milione KM građanima Mostara bez srama, bez odgovornosti i bez ikakve intervencije pravosudnih organa, što je najgore", konstatuje Bago.



Kako kaže, to zajedno rade političke kaste.



"Mislim da je novac koji se otme građanima Mostara zapravo jedini razlog zbog kojeg nema izbora. Niko se više ne sjeća zbog čega nema izbora u Mostaru. Nude se banalni i bezvezni odgovori. No, novac koji nam je otet, nestao je. Takve političke kaste su nam ogadile i naš grad i našu zemlju. Bojim se da to neće dobro završiti", upozorava Bago.



N.Ć.



(Vijesti.ba / 24sata.info)