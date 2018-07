U intervjuu za Sputnjik, predsjednik RS Milorad Dodik je govorio i o smrti Davida Dragičevića te protestima i grupi Pravda za Davida.

Na pitanje da li bi di tehnologije širenja haosa mogao da bude primijenjen i u instrumentalizovanju ovog tragičnog slučaja, Dodik odgovara da to nažalost već rade sa stradalim dečkom.



- Јa sam u nekoliko navrata izrazio saučešće ocu. Meni je žao svakog mladog života, ali ovdje se radi o nečemu drugom. Tužilaštvo BiH ne biraju vlasti Republike Srpske. Srpska nema nikakav uticaj na tužilaštvo: tužioci se biraju u Sarajevu, a odjednom se sva odgovornost imputira nama. To je čista politička igra.



Mislite da bi inicijativu Pravda za Davida neko mogao da zloupotrebi za proteste širih razmjera?



- Oni su pokušali da to učine, ali mislim da je tajming za to prošao. Ljudi sve više razumiju o čemu se tu radi. Krenuli su u političke obračune po matrici koja je jasna. Prvo su udarili na policiju. Lično sam pitao koga znate u policiji kojim biste bili zadovoljni, pa su rekli ime. Imenovali smo ga da vodi taj slučaj. Ocu smo rekli: hoćete li i vi da budete dio tog tima? On je bio nekoliko dana, pa pošto se nije odvijalo kako je želio, istupio je. Pa su napali patologa Karana. Pa smo rekli, neka dođe čovjek iz Beograda. Došao je čovjek iz Beograda koji je gotovo identično potvrdio sve nalaze. Ni to nije bilo dovoljno, rekli su: neće ni iz Banjaluke ni iz Beograda. Evo, pošaljite u Zagreb. Pa iz Zagreba potvrde sve što je rečeno u Banjaluci i Beogradu, pa ni to ne valja. Tužilaštvo je reklo: postoji nejasnoća šta se desilo u prostoru od 10-15 metara gdje nema kamera. Ostaje da se to ispita. Mi smo rekli - u redu. A on kaže - to nije to. Ali Tužilaštvo je isključilo priču o ubistvu i silovanju i oni su nezadovoljni i zato opet pričaju kako ne funkcioniše država. I ja sam nezadovoljan; koliko sam puta govorio o neefikasnom sudu i tužilaštvu. Mislim da smo i mi napravili grešku što smo dozvolili okupljanje bez odobrenja. Ali sve je to visoko emotivno. Ne možemo da osporimo pravo na okupljanje, ali vidljivo je da je ta grupacija podržana, da je finansijski opskrbljena i da se pokušava internacionalizacija.







