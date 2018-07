U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Ilustracija / 24sata.info

Padavine, mjestimično mogu biti i intenzivnije. Očekivna količina padavina od 5 do 15, lokalno i do 25 l/m2. Tokom poslijepodneva padavine će postupno oslabiti i do kraja dana i prestati. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 19 do 23, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu od 26 do 30 stepeni.



U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Do kraja dana, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura iznosit će oko 14, a najviša dnevna oko 24 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



U Bosni i Hercegovini danas je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim djelovima, gdje je registrovana i kiša. Do kraja dana, padavine se očekuju i u ostalim djelovima Bosne.



Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 12 stepeni, Ivan-sedlo 18, Sokolac 23, Bugojno i Jajce 24, Bihać, Sarajevo i Srebrenica 27, Livno, Prijedor, Sanski Most, Tuzla, Zenica i Zvornik 28, Banja Luka, Doboj i Gradačac 29, Grude i Trebinje 31, Mostar i Stolac 33 stepena.





(FENA)