Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ocijenio je danas u Sarajevu da su sastanci koji su u proteklih desetak dana održani u Londonu, Briselu i Sofiji imali značajne efekte za BiH u političkom i ekonomskom smislu.

Denis Zvizdić / 24sata.info

Na tim važnim sastancima razgovarano je o brojnim temama poput jačanja razvoja ekonomije, regionalnoj saradnji te stabilnosti i sigurnosti u zemljama zapadnog Balkana.



Sedmi samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope (16+1) održan u Sofiji rezultirao je potpisivanjem sporazuma koji će omogućiti izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Kinu, što je, kaže Zvizdić, izvanredna prilika za bh. proizvođače, a postoji i najav za prošenje palete proizvoda koje će BiH moći izvoziti u Kinu.



Dogovoreno je da naredni sastanak ministra transporta ovih 16 zemalja bude organiziran u Sarajevu što će također biti prilika da Bosna i Hercegovina prezentira potencijale u oblasti transporta i osigura privlačenje novih investicija sa zemljama istočne Evrope, a to podrazumijeva daljnju izgradnju autoputa i željezničkog saobraćaja te proširenje međunarodnih aerodroma.



Konferencija o inovacijama 16 zemalja centrale i jugoistočne Evrope trebala bi biti organizirana od 5. do 8. novembra ove godine kada će se napraviti generalni plan razvoja informacionog sistema i procesa digitalizacije to će omogućiti značajniji ekonomski razvoj i integriranje zapadnog Balkana na tržište Evropske unije.



Zvizdić je napomenuo da je potpisan i Sporazum u oblasti turizma s Kinom zbog čega se ove godine očekuje 50.000 turista iz te zemlje, kao i udvostručenje tog broja naredne godine jer "Putevima Valtera" predstavlja najprivlačniju turističku atrakciju za šta su zainteresirani Kinezi koji dolaze u BiH.



Kada je u pitanju Sporazum o civilnoj avijaciji uskoro bi trebala biti uspostavljena avio linija na realciji Peking-Prag-Sarajevo, a razgovrano je i o ulaganjima u oblasti energetskog sektora s fokusom na izgradnju Bloka 7 u Tuzli koji je u završnoj fazi.



Zvizić je potvrdio i da je razgovarao u Sofiji s premijerkom Rumunije Vioricom Dancilom o političkim odnosima i odnosima u drugim oblastima posebno u kontekstu činjenice da će ta zemlja 1. januara preuzeti predsjedavanje Evropskom unijom.



- Nama je najvažnije da fokus EU ostane i u tom mandatu na zapadnom Balkanu kako je bilo i u vrijeme predsjedavanje Bugarske i sada Austrije, a upravo je prvi kvartal sljedeće godine vrijeme kada BiH očekuje dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u EU - podvukao je.



Zvizdić je izrazio nadu da će se taj datum poklopiti i s krajem mandata sadašnje administracije Evropske komisije te je pozvao sve da odvoje proces odgovaranja na dodatnih 655 pitanja Upitnika Evropske komisije od trenutne političke retorike i predizbornog vremena.



Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić učestvovao je i u Londonu na samitu premijera zapadnog Balkana (WB6+EU8) koji je održan u okviru Berlinskog procesa kada je BiH Evropska komisija odobrila tri projekta ukupne vrijednosti 275 miliona eura.



Na Koridoru 5C u sekcijama Tarčin-Konjic i Buna-Počitelj ukupne vrijednosti 150 miliona eura i jedan projekt tehničke pomoći na Koridoru 5C u iznosu od 125 miliona eura. BiH je dobila i grant sredstva u iznosu od pet miliona eura i 38 miliona eura.



- Uzimajući u obzir samit iz Trsta prije godinu dana BiH je za 12 mjeseci odobreno sedam projekata u okviru Berlinskog procesa od oko milijardu KM - dodao je Zvizdić i pozvao na ubrzanje rada odgovornih za implementaciju ovih projekata.



U Londonu su potpisane četiri deklaracije i to o ratnim zločinima, nestalim osobama, regionalnim odnosima te izjava o borbi protiv korupcije.



Naglašena je potreba za snažnijim povezivanjem unutar zapadnog Balkana te povećanje 50 posto obima trgovinske razmjena, unapređenje infrastrukture jer manjka povezanosti gradova unutar država zapadnog Balkana te je naglašena potreba vraćanja fokusa na pitanje ekonomije.



Samit u Londonu bila je prilika, ističe Zvizdić, da se razgovara o sigurnosti u regiji te je on tada ponovio da je 46 onih koji su se u BiH vratili sa stranih ratišta, a 22 njih je u sudskim procesima te da nema govora o hiljadama onih koji se vraćaju.



- U 28 mjeseci nije zabilježen niti jedan odlazak na strana ratišta, u 160 terorističkih napada u Evropi koji su se dogodili u posljednje dvije i pol godini niti s jednim od njih BiH nije bila povezana - jasno je poručio Zvizdić.



Pitanje povećanog broja priliva migranata bila je jedna od tema u Londonu kada je Zvizdić istaknuo da BiH želi biti dio jedinstvenog evropskog rješenja te je najavio da BiH neće praviti zidove prema susjedima, ali i da će ostati humana i poštovati međunarodne standarde i bh. zakone.



Zahvalio je EU za pomoć koja je BiH pružena u tom smislu, ali i izrazio nadu da će se uskoro u Unsko-sanskom kantonu pronaći lokacija za smještaj migranata jer do sada predložene EU ne želi finansirati uz obrazloženje da su blizu granice sa EU.



Također, istaknuto je i potreba za završavanjem procesa pomirenja i zatvaranjem vrata prošlosti i otvaranju vrata budućnosti, a to je moguće postići, stav je Zvizdića, uz saradnju institucija država, a ne naroda iz različitih država.



- Ni jedan narod u BiH nema dvije države bosanski Srbi imaju jednu državu koja se zove BiH isto važi i za Hrvate zbog čega smatram da je institucionalna saradnja snažnija od saradnje među nekim od naroda - podvukao je.



Osvrnuo se i na treći sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje održanom prošle sedmice u Briselu kada je ponovljena potreba što bržeg odgovaranja na dodatna pitanja iz Upitnika te je istaknuta činjenica da BiH uskoro zaokružuje usvajanje četiri važne strategije i to za energetski sektor, transport, ruralni razvoj i zaštitu okoliša.



Podsjetio je Zvizdić da je BiH u prošlom mandatu saziva Vijeća ministara zbog neusvajanja tih strategija izgubila 500 miliona eura iz IPA fondova.



Zaključio je na kraju da BiH nema daljnjih uvjeta osim odgovora na dodatna pitanja kako bi dobila kandidatski status, a do kraja godine, kazao je, očekuje i aktivaciju Akcionog plana (MAP) za članstvo u NATO-u što bi bio jasan signal za nepovratni put ka ostvarenju najvažnijih vanjskopolitičkih ciljeva BiH.







(FENA)