Sudsko vijeće Kantonalnog suda Sarajevo (KSS) danas je izreklo presudu kojom su Ljubo Seferović i njegov otac Bekrija Seferović oslobođeni optužbi za saobraćajnu nezgodu u Velikoj aleji na Ilidži u kojoj je, prema tužbenim navodima, smrtonosne povrede zadobio 21-godišnji Dženan Memić.

Foto: 24sata.info

Ljubo Seferović oslobođen je optužbi za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i krivično djelo neukazivanje pomoći osobi ozlijeđenoj u saobraćajnoj nesreći, a njegov otac Bekrija optužbi za sprječavanje dokazivanja počinjenog krivičnog djela.



Sud je utvrdio da krivnja optuženih u ovom slučaju nije dokazana, pozivajući se na nalaze vještačenja sudskih vještaka hemijske, mašinske i medicinske struke, kao nalaz obdukcije, a koji su u suprotnosti s tvrdnjama optužbe.



Naime, Ljubo Seferović je bio optužen da je 8. februara 2016. godine oko 22.30 sati upravljao kombijem, marke 'volkswagen' te da se kretanjem Velikom alejom iz pravca Ilidže ka Vrelu Bosne u trenutku nailaska na pješake Alisu Mutap i Dženana Memića, skrenuo pogled s kolovoza na muzički uređaj u vozilu da bi 'promijenio muziku' i udario u pješake. Usljed teških povreda koje je zadobio Dženan Memić je 15. februara 2016. godine preminuo na Klinici za neurohirurgiju KCUS-a.



U skladu s Rješenjem Suda, Ljubi Sefereoviću pritvor je ukinut i on je pušten na slobodu, a optuženi u ovom predmetu oslobođeni su naknade sudskih troškova, dok je oštećena Alisa Mutap upućena na parnicu.



Budući da se radi o nepravomoćnoj presudi strane u postupku zadržavaju pravo žalbe Vrhovnom sudu FBiH u roku od 15 dana od primitka pisanog otpravka presude.



Suđenje u ovom predmetu došlo je u fokus javnosti nakon što je Dženanov otac Muriz ustvrdio da je njegov sin ubijen, što je više puta isticano u protestima porodice i prijatelja Dženana Memića, organiziranim tim povodom.



Dženanov otac Muriz je po izlasku iz sudnice novinarima kazao kako se pokazalo ko je u pravu i ko govori istinu.



- Mi nismo mijenjali kvalifikaciju kao što je Tužilaštvo činilo (prvobitno je vođena istraga za ubistvo). Mi nismo lutali u istrazi kao što su oni lutali - kazao je Dženanov otac, najavljujući da on i njegov advokat Ifet Feraget (punomoćnik porodice Memić) nakon presude idu u Tužilaštvo (KS) da zatraže odgovore na ranije postavljena pitanja, te da neće stati dok pravda ne 'izađe' na vidjelo.



Najavio je nove proteste za subotu, 21. jula ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, uz opasku da neće stati dok se ne sazna ko stoji iza svega.



Advokat Feraget naveo je „ da je danas ponedjeljak i da danas počinje djelovati pravna država, šta god to značilo, te da treba odati ogromno priznanje Murizu Memiću, a da je pravosudna mafija danas na koljenima“.



Komentirajući brojne novinarske upite kazao je „i da će svi koji su sudjelovali u ovakvoj kriminalnoj istrazi morati odgovarati“, navodeći da su dokazi u ovom predmetu fabrikovani, a tragovi podmetani.



Najavio je, istovremeno, da će protiv svih koji su sudjelovali „u vođenju nezakonite istrage i istrajavanju na pretresu u situaciji kada su stvarni razlozi ulazivali da su trebali odustati“.



Branitelj optuženih, kojima je danas izrečerna oslobađajuća presuda, advokat Rusmir Karkin novinarima je kazao da nema poseban komentar osim onoga što je prognozirao i u toku iznošenja završnih riječi, uz opasku da je epilog cijelog slučaja potvrdio njegove prognoze.



Dodao je da su izvedeni dokazi optužbe bili takve prirode da nisu mogli potvrditi 'teoriju Tužilaštva'.





(FENA)