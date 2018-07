Optimista sam i vjerujem da je budućnost stabilnog svijeta vezana za Vladimira Putina i Donalda Trampa i da će njihov sastanak razbiti nametnute stereotipe, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pred susret lidera Rusije i Sjedinjenih Država.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik se, u intervjuu za Sputnjik, slaže da su male šanse da Balkan bude među temama samita, imajući u vidu čitav niz gorućih pitanja, ali ističe da je dobro da se Putin i Tramp sastaju.



“Predsjednik Putin, koji je ojačan pobjedom na izborima, pokazao se kao veoma vješt i važan svjetski lider. Jasno je da bez Rusije nema rješavanja važnih svjetskih pitanja. S druge strane, Tramp, koji se uporno bori u samoj Americi za svoj legitimitet koji pokušavaju da mu ospore, čini odličnu stvar činjenicom da razbija stereotipe vezane za sam svjetski poredak. Raduju me neke njegove izjave o potrebi dobre saradnje s Rusijom i Putinom, mada je to u jeku opšte histerije na Zapadu, motivisane prije svega Britancima koji navode neki maligni ruski uticaj. Zamislite, maligni ruski uticaj evo prijeti i na Balkanu, a svi znamo da je kroz istoriju vidljiv upravo njihov maligni uticaj. Rusija ima veoma objektivan i ispravan stav vezan za poštovanje međunarodnog prava, prepuštanje unutrašnjih pitanja zemljama da ih same rješavaju, a ne da se to nameće sa strane, kao što Britanija čini vijekovima, pa i danas.



Na pitanje kakvu će korist od samita imati Balkan, Dodik je rekao da bi korist mogla biti razbijanje nametnutih stereotipa i izvrnute stvarnosti. “Uzmite Srbiju: koje je ovde rusko prisustvo, ima li baze? Ili u BiH: nema nijednog ruskog vojnika, a oni su napravili priču o tome kao da dolaze Marsovci. Sve je potkrepljeno specijalnim informacijama kroz specijalni rat, kao u Republici Srpskoj: evo, paravojska u Srpskoj podržana od Rusije, pa se Srpska naoružava. Sve je bilo laž, montirana priča, Rusi nemaju baze, nemaju nijednog vojnika osim vojnog atašea u Ambasadi. Da vam pravo kažem, imajući u vidu gdje se nalaze zapadne vojne strukture, volio bih da se tamo nalaze i ruske vojne strukture u istom paritetu. Ali živimo u takvim okolnostima. A neko ko bez ikakvog pitanja organa BiH ubacuje svoje vojnike — kaže da su Rusi tu prisutni. Vjerujem da će se i taj dio stereotipa razbijati,”, naveo je Dodik.



Što se tiče izgradnje rusko-srpskog pravoslavnog centra u Banjaluci, Dodik je ponovio da su sve pripreme su urađene i 17. septembra će biti položen kamen-temeljac. “Očekujemo da će događaju prisustvovati ministar Lavrov i da će to biti ozbiljna prilika da damo podsticaj gradnji tog projekta. Vlada Republike Srpske je odobrila tri miliona maraka, privatni vlasnici zemlje su donirali zemljište za izgradnju tog centra, riješeni su problemi komunalnog prilagođavanja. Vjerujemo u brzu izgradnju i da će to biti jedan impozantan objekat koji će pokazati i prijateljstvo i ljubav dva naroda,”, istakao je Dodik.





(24sata.info)