Zbog izvođenja neophodnih radova na vijaduktu Bojnik, na dionici autoputa A-1 Sarajevo sjever-Lepenica, vozila saobraćaju jednom trakom. Na istoj dionici A-1, zbog sanacije klizišta, saobraćaj je u tunelu Igman kao i na mjestu radova (Ban Brdo), preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje. Na dionici A-1 Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistralnog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini.



Na magistralnom putu M-5 prolaz kroz Travnik izvode se radovi na redovnom održavanju zbog čega se od 08 do 18 sati saobraća jednom trakom, a moguće su i kraće obustave. U toku su i radovi na redovnom održavanju tunela Bistrik (Sarajevo), na magistralnom putu M-5, zbog čega se u vremenu od 0.30 do 15.30 sati kroz tunel saobraća naizmjenično, jednom trakom.



Zbog izvođenja neophodnih radova na magistralnom putu M-18 Olovo-Kladanj (Karaula), na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.



I na ostalim dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, saobraća se sporije uz poštivanje privremeno postavljene signalizacije.



Pojačana frekvencija vozila bilježi se na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima: Izačić, Bosanska Gradiška, Gabela Polje Zupci i Bijača, kao i u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani i Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.



Tokom dana od 09.00 do 13.00 sati zbog radova u Crnoj Gori, ne preporučuje se korištenje GP Deleuša, saopćeno je iz BIHAMK-a.





