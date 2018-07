Vanjskotrgovinska komora (VTK) BiH ostvarila je prihod u prošloj godini od 7,8 miliona maraka, od čega je čak 4,9 miliona potrošeno na plaće i razna primanja 85 uposlenika te državne institucije, čija misija bi trebala biti unapređenje uvjeta privređivanja i predstavljanja potencijala privrede BiH.

Foto: Avaz

Naknade i dnevnice



No, kako pokazuje finansijski izvještaj o radu ove državne institucije za 2017. godinu, tadašnjem menadžmentu prioritet je bio da većinu novca inkasiranog od bh. privrednika koji plaćaju članarinu VTKBiH spiska na plaće i nove automobile.



U izvještaju se navodi da se od ukupno 7,8 miliona KM iskazanih prihoda čak 5,7 miliona odnosi na ubrane članarine. Ukupni rashodi iznosili su 7,3 miliona KM, te je na računu ostalo 439.899 maraka.







Komorom su u 2017. godini rukovodili Bruno Bojić, Nemanja Vasić i Ahmet Egrlić. Prije mjesec Bojića je zamijenio Vjekoslav Vuković, a Egrlić i Vasić dobili su novi mandat.



Prvobitno je bilo planirano da se za plaće potroši 4,3 miliona KM, ali je u tu svrhu, prema izvještaju koji je u posjedu „Dnevnog avaza”, potrošeno skoro 600.000 maraka više. Samo na naknade koje se isplaćuju za rad članova organa i tijela VTK-a potrošen je skoro milion, tačnije 935.082 KM.



Troškovi službenog puta iznosili su 351.759 maraka i veći su u odnosu na 2016. godinu za oko 100.000 KM. Na dnevnice i putne troškove u zemlji otišle su 66.132 marke.



Vrijednost imovine



Troškovi reprezentacije iznosili su čak 210.784 KM i veći su za 77.487 maraka u odnosu na 2016. godinu, kada su bili 133.297 KM.



Ukupno na nabavke utrošeno je skoro pola miliona, tačnije 409.265 maraka. Između ostalog, izdvaja se podatak da je kupljen poslovni prostor u Banjoj Luci za 163.194 KM, dok je na nove automobile potrošeno čak 156.980 KM.



Novac je trošen i na kancelarijski namještaj i to ukupno 4.364 KM, dok je oprema za informatiku prošle godine koštala VTK 54.566 maraka.



U izvještaju je inače navedeno da je prosječna vrijednost poslovne imovine VTK-a 12,5 miliona KM.



Na računu u banci 5,2 miliona KM



Kada je u pitanju gotovina u banci i blagajni koju na računu ima VTKBiH, ona iznosi 5,2 miliona maraka.



Ukupno se 3,7 miliona nalazi na transakcijskom, a 1,5 miliona KM na deviznom računu. Zanimljivo je da na deviznom računu u austrijskim bankama, bez prava raspolaganja, stoji 399.055 KM.



15 sudskih sporova teških 347.311 KM



Kako se navodi u izvještaju, Komora je na advokatske usluge lani potrošila 57.750 KM.



Zaključno sa 31. decembrom prošle godine protiv VTKBiH vođeno je 15 sudskih sporova koje su pokrenula pravna i fizička lica radi naplate potraživanja i to u iznosu od 347.311 maraka. S druge strane, Komora vodi svega šest postupaka radi naplate svojih potraživanja od 126.758 KM.



Brojke



7,8 miliona KM iznosili prihodi u 2017.



7,3 miliona KM rashodi u 2017.



4,9 miliona KM potrošeno na plaće



12,5 miliona KM iznosi vrijednost imovine VTK-a



Obavezna članarina



Zakonom o VTKBiH propisano je da su njene članice preduzeća, banke, osiguravajuća društva i druga pravna privredna lica registrirana u BiH za obavljanje poslova s inozemstvom. Članstvo u VTK-u je obavezno i podrazumijeva i obavezu plaćanja članarine. Utvrđene su dvije vrste članarine:



I kategorija: pravna - privredna lica koja obavljaju vanjskotrgovinski promet plaćaju članarinu obračunatu na statističku vrijednost uvezene robe iskazanu u carinskoj deklaraciji;



II kategorija: banke, osiguravajuća društva i druga pravna - privredna lica iz oblasti prometa i komunikacija, građevinarstva, kao i drugi članovi registrirani za obavljanje poslova s inozemstvom, a koji nemaju realiziran vanjskotrgovinski promet, plaćaju članarinu obračunatu na osnovicu bruto plaće zaposlenih.



(Avaz)