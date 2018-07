U Banjaluci je i večeras, 111. put uzastopno, održano okupljanje Pravda za Davida. Nećemo odustati, poručino je sa skupa, bez obzira na zastrašivanja i negativnu medijsku kampanju koja se vodi protiv učesnika.

Davor Dragičević / 24sata.info

- Tužbe i pritisci nas neće zastrašiti ni natjerati da odustanemo od borbe za istinu i pravdu, poručeno je sa okupljanja Pravda za Davida.



To što nadležne institucije ne žele da otkriju istinu o smrti Davida Dragičevića, poručio je njegov otac, ne znači da ona na kraju neće biti otkrivena, a da, kako je rekao, ubice njegovog sina neće odgovarati. Za sve to, tvrdi Dragičević, ima sve veći broj dokaza.



Otac nastradalog mladića je ponovio da će neposredno pred održavanje oktobarskih izbora biti održan još jedan veliki skup.



Građanima koji svakodnevno podržavaju Davora i Suzanu Dragičević, je poručeno da im niko neće zabraniti da učestvuju na skupovima Pravda za Davida jer se radi o, kako je rečeno, spontanom i nepolitičkom skupu, čiji je jedini cilj da se dođe do istine i pravde.



(BN TV)