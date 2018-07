Želja nam je da u ovim uslovima napravimo progres koji je moguć na više načina, a ekonomija će biti naš prioritetni zadatak, kao i da zaštitimo i pomognemo povratnike u cijeloj BiH – izjavio je danas u Sarajevu Azem Dervišević, predsjednik Kongresa Bošnjaka svijeta (KBS).

Foto: 24sata.info

Nakon radnog dijela izvještajne Skupštine KBS kojoj prisustvuju delegati iz Amerike, Australije, Azije i Evrope, Dervišević je izjavio da najveću šansu za integraciju države vide u ekonomiji.



- Imamo ljude rasprostanjene u čitavom svijetu koji imaju visoku kupovnu moć, oni podržavaju svoje familije, ali isto tako oni kupuju proizvode iz BiH. Želimo tu ekonomsku moć da iskoristimo – naglasio je Dervišević.



KBS je organizacija koja je osnovana prije sedam godina i čiji je osnovni zadatak umrežavanje Bošnjaka u svijetu i njihova čvrsta veza sa domovinom. Skupština se održava u sklopu manifestacije Dani kongresa Bošnjaka svijeta pod nazivom „Od Drine do Une“.



Kako je kazao Dervišević, manifestacija je počela sa njihovom posjetom Potočarima da bi odali počast žrtvama u Srebrenici. Posjetili su i Unsko-sanski kanton i mezare velikana, a sa načelnikom Općine Bužim, među ostalim, su dogovarali kako da zajednički uvezuju Bošnjake iz svijeta sa gradovima u BiH. U Bihaću su organizovali tribinu o temi globalno djelovanje Bošnjaka i neophodnost bh. platforme ravnopravnosti i progresa. No, pored odavanja počasti žrtvama i herojima, naglasio je Dervišević, mora se pričati o sadašnjosti i planirati budućnost.



- Tema neophodnost bh. platforme ravnopravnosti i progresa pojavila se kao potreba jer smo mi vjerovali da je naša država stabilna i funkcionalna, ali svi ste svjedoci nasrtaja na našu domovinu iz susjedstva potpomognutu iznutra. Jednostavno smo procjenili da je to nešto čime se moramo baviti i zadali smo sebi neke minimume, a to su BiH i njene vanjske granice i ravnopravnost svakog građana i naroda unutar BiH. Želimo sarađivati sa svima onima koji vole ovu državu bez obzira na to da li žive u BiH ili inostranstvu - kazao je Dervišević, dodajući da je njihova želja da te progresivne ljude u domovini i vani uvezuju, te da će iz tog uvezivanja nastati konkretni projeketi.



Dervišević je iznio podatak da u Americi ima oko 68 zajednica u kojima žive Bošnjaci i da tamo živi pola miliona Bošnjaka.



- Oni nisu u Bosni, ali Bosna jeste u njima. Rade puno toga, od lobiranja u političkom smislu i ekonomske pomoći i spremni su otvarati bizinse ovdje – naveo je Dervišević, napominjući da je uloga politike da stvori uslove za investicije.



Dervišević je dodao da će se više fokusirati na lokalne zajednice i da mogućnosti za saradnju postoje u brojnim oblastima.



Nakon radnog dijela, održan je i svečani dio skupštine KBS kome su prisutvovali brojni gosti, a u poslijepodnevnim satima KBS organizuje predstavljanje i razgovor sa kandidatima za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.





