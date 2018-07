U gradovima širom Turske, ali i izvan ove zemlje, ovih dana obilježava se druga godišnjica od izdajničkog pokušaja puča terorističke organizacije FETO.

Foto: AA

Datum 15. juli 2016. godine ostat će uklesan i upamćen u historiji kao dan kada su hrabri turski građani izašli na ulice i goloruki zaustavili tenkove. Bila je to noć u kojoj je zaštićena demokratija i spriječen vojni udar koji su pokušali izvesti pripadnici terorističke organizacije FETO infiltrirani unutar Turskih oružanih snaga.



Izdajničkom pokušaju puča u Turskoj i svim dešavanjima u noći 15. jula svjedočili su i državljani Bosne i Hercegovine, koji su se različitim povodima te noći zatekli u Turskoj.



Jedan o njih je i Ćazim Hadžimejlić, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu iz oblasti kaligrafije, koji je, kako je kazao, imao priliku izbliza vidjeti jedinstvo i otpor turskog naroda koji je pružen protiv pučista u noći 15. jula.



Hadžimejlić je u noći 15. jula sletio na aerodrom Ataturk u Istanbulu, odakle je trebao nastaviti put prema Teheranu. Po dolasku u Istanbul primijetio je da se nešto čudno dešava, no nije mogao shvatiti o čemu se radi. Potom je uključio mobilni telefon i pročitao poruku: "Govori se da je u Turskoj došlo do puča. Jesi li dobro?". Nakon ove poruke, stvari su bile jasnije.



Ukazao je na neke interesantne činjenice koje je primijetio nakon što je ušao unutar aerodroma Ataturk.



"Obzirom na to šta se događalo, službenici se nisu nalazili na svojim mjestima. Policija, ostali službenici, uposlenici marketa, svi su izašli napolje. Svi dućani su ostali otvoreni, uključujući i zlatarske radnje. No, niko nije ulazio u te radnje, niti je nešto ukarao", kazao je Hadžimejlić.



Dodaje kako je te noći narod u duhu jedinstva pružio otpor pučitima.



"Nismo se bojali. Niko se od naroda nije bojao. Bilo je malo zabrinutosti, a onda se na ljude spustila neka smirenost", kazao je Hadžimejlić.



Dodao je također kako je te noći u mesdžidu aerodroma okupio se veliki broj muslimana iz cijelog svijeta, te su svi zajedno uputili molitvu za Tursku.



Hadžimejlić je rekao kako su bili na aerodromu i kada je sletio avion turskog predsjednika Recepa Tayyip Erdogana, te kako su uživo mogli čuti govor presjednika Erdogana koji je tamo održao.



Generalni direktor Al Jazeere Balkans Tarik Đođić je 15. jula bio u Antaliji, gdje je zajedno s porodicom boravio na godišnjem odmoru. Prema njegovim riječma, u Antaliji te noći bilo nekoliko porodica iz Bosne i Hercegovine, te da se naravno osjetila zabrinutost.



"Pravo da vam kažem, kad sam shvatio šta se dešava, uplašio sam se za budućnost Republike Turske, države koja za mene već decenijama predstavlja uzor modernog, ekonomski naprednog, stabilnog društva i koja je dokaz mogućnosti demokratije i prosperiteta jedne zemlje sa muslimanskim stanovništvom", kazao je Đođić.



Obzirom da se nalazio u hotelu, gdje je bilo jedno vrlo ljubazno osoblje, Đođić naglašava kako se nije mnogo toga moglo osjetili u fizičkom smislu, ali da u emotivnom i psihološkom smislu jeste.



"Moram istaći i koliko poziva i poruka je stiglo iz Bosne i Hercegovine, ljudi su zvali, pitali, bili zabrinuti, ne samo za nas kao pojedince, nego i šta se to dešava. Ja sam imao dodatnu obavezu da AJB prati pokušaj državnog udara na adekvatan način. Ponosan sam istaći da Je Aljazeera Balkans tih dana bila daleko najgledaniji i najobjektivniji medij na Balkanu, sa specijalnim praćenjem nemilih dešavanja u Turskoj", rekao je Đođić.



Rekao je da, to što je narod, osim na izborima, demokratiju zaštitio i svojim životima i tijelima, vjeruje da će ostati zapamćeno i zabilježeno kao svjetska historijska činjenica.



"Zli planovi nedemokratskog i nasilnog prevrata u Turskoj nisu uspjeli, spriječeni su snagom sistema i odlučnom reakcijom naroda. Ja istinski želim da nikad više ne bude takvih pokušaja i da svu svoju snagu upotrijebimo za boljitak naših naroda i zemalja, u demokratiji, slobodi i ekonomskom napretku. Propali nasilni, nedemokratski pokušaji završili su tamo gdje im je mjesto: na smetljištu povijesti”, poručio je Đođić.



Džejlana Johić je tokom dešavanja 15. jula boravila u Istanbulu na seminaru, zajedno sa jos 30 kolegica i kolega.



"Pratili smo putem televizije šta se dešavalo, a dešavale su se strašne stvari. Nismo se bojali. Turski predsjednik Erdogan se obratio svom narodu i rekao da trebaju zaštititi svoju državu. Ljudi su ga poslušali i uradili ono što im je rekao", kazala je Johić.



Ona je naglasila kako turski narod mnogo voli svoju zemlju, da su ljudi te noći izašli na ulice da spase svoj narod. To ju je, kako je istakla, i samu impresioniralo i sve to je prihvatila vrlo emotivno.



Na kraju je poručila nikada neće zaboraviti kakav je otpor turski narod pružio protiv pučista.





(AA)