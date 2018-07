Iz Bosne i Hercegovine ove godine će petu islamsku dužnost - hadž, obaviti 1.680 vjernika, i oni će s pet aviona, 8. 9. i 10. augusta krenuti iz Sarajeva ka Medini.

Foto: FENA

Direktor Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH muderris Nezim ef. Halilović je za Fenu kazao da je ove godine neznatno manji broj hadžija. Prijave su okončane i izvršene su sve potrebne pripreme za odlazak na hadž i izvršavanje hadžskih obreda u 2018. godini.



Iako je postojao proceduralni problem sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, sve hadžije su dobile vakcinu putem "Plave poliklinike" u Sarajevu, Tuzli i Bihaću.



Vizirano je više od hiljadu pasoša, a ostali će biti tokom naredne sedmice. Osoblje u Ambasadi Kraljevine Saudijske Arabije u Sarajevu je uvijek na raspolaganju hadžijama.



Reisu-l-hudžadž (glavni vođa putovanja na hadž) je Hasan ef. Makić. Hodočasnike prati 38 vodiča i svaki od njih će u prosjeku voditi od 40 do 45 ljudi. Također su tu i četiri žene, šerijatski konsultanti.



O zdravlju hadžija će, kao i svake godine, brinuti šest ljekara specijalista i šest medicinskih tehničara, a vodič ljekarskog tima je dr. Mohamad dr. Akram Tamim. Dežurat će 24 sata i imat će određenu količinu potrebnih medikamenata, a sve ostalo se može nabaviti u apotekama u Mekki i Medini koje su veoma dobro snabdijevene.



Nakon obavljenog hadža, povratak u domovinu je planiran 26., 27., 28. i 29. augusta, a u planu je da svi hodočasnici budu prevezeni u tri dana.



Muderris smatra da je prevaziđena percepcija da se hadž obavi u poznim godinama, te primjećuje da se iz godine u godinu starosna struktura hodočasnika poboljšava.



- Imamo sve više mladih ljudi, mladih bračnih parova. To je pokazatelj da se pojačava svijest o hadžu, kao petoj islamskoj dužnosti koju smo dužni da izvršimo kad se za to steknu uslovi – istakao je Halilović te izrazio nadu da će biti sve više mladih koji žele obaviti hadž.



Podsjeća da oni koji žele da obave hadž, a ne mogu zbog starosti i narušenog zdravlja, jer hadž zahtijeva određeni napor, osiguravaju bedela, onoga koji će u njihovo ime obaviti hadž.



U Medini i Mekki će hodočasnici iz BiH biti smješteni u dobrim hotelima. Sobe su četverokrevetne s kupatilom, a osigurana je i priprema hrane koja će biti servirana u restoranima hotela, za razliku od drugih hotela koji nemaju tu mogućnost.



Halilović navodi da je cijena hadža neznatno povećana, za 250 KM, u odnosu na prošlu godinu, a to je bilo neophodno zbog dodatnih taksi koje se plaćaju u KSA i "to je minimalno što smo morali da učinimo“.



Pojasnio je da se Mekka i Medina stalno grade, poboljšavaju se u uslovi za boravak hodočasnika na svetim mjestima, na Arefatu, Muzdelifi, Mini, hotelima, a samim tim se i takse i cijene povećavaju.



- Imali smo zlonamjernih tekstova u medijima, kada je u pitanju organizacija hadža iz BiH, u odnosu na organizacije hadža u drugim državama regiona i evropskih država – kaže Halilović.



Ima i ekstremnih slučajeva, kaže on, iskazivanja nezadovoljstva, ali i ciljanih napada na IZ u BiH, i naše autoritete.



- Ali to je neki naš bošnjački usul, gdje ljudi žele po svaku cijenu da sruše sve što liči na državu, instituciju, zaboravljajući da su država, institucije, državni organi, važniji od svih nas pojedinačno – naglasio je on.



Ocijenio je da je cijena hadža koju nudi Ured za hadž IZ BiH zasigurno najbolja i najkvalitetnija, za sredstva koja plaćaju i siguran je da će boravak i ove godine biti što ugodniji a usluga adekvatna.



Svake godine hadž obavi gotovo četiri miliona vjernika iz čitavog svijeta. Organizirati hadž za vjernike iz BiH nije jednostavno, ali tim Ureda za hadž i umru Rijaseta IZ u BiH, kaže Halilović, vrijedno radi svake godine kako bi vjernici što lakše obavili sve obrede hadža.



Naša je obaveza, dodaje, da hadžijama osiguramo najbolje moguće uslove.



- To je i naš poseban emanet, pogotovu kada su u pitanju naše majke, očevi, roditelji naših šehida. Prema njima imamo posebnu obavezu i nadam se da će i naš hadž biti primljen zbog njihovih dova – ističe direktor Ureda za hadž i umru Rijaseta IZ u BiH muderris Nezim ef. Halilović u intervjuu za Fenu.





(FENA)