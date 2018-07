Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić najavio je da će članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pozvati narod da ostvari svoje demokratsko pravo i dužnost izlazeći na predstojeće izbore.

Foto: FENA

- Kao biskupi svjesni smo da je naše poslanje stajati na načelima vjere i morala i evangelizirati sadašnju stvarnost boreći se za čovjeka, njegova ljudska i građanska prava, kao i za čovjekovo dostojanstvo. Raduje nas da mnogi prepoznaju zauzimanje Crkve na ovim prostorima koja je iz rata izašla dostojanstvena u borbi za pravdu i mir – rekao je Puljić u pozdravnom govoru na početku dvodnevnog zasjedanja Biskupske konferencije koje je počelo danas u Banjoj Luci.



Kardinal Puljić, koji predsjedava Biskupskom konferencijom, kazao je i da je posljednjih dana "sport napokon skinuo s dnevnog reda sumorne političke teme pa je nastala pozitivna klima zahvaljujući uspjesima reprezentacije Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji".



- Razumljivo je da i mi u Bosni i Hercegovini pratimo ta zbivanja i da nas ispunjaju radošću i ponosom jer su tamo također ljudi i vjernici s ovih prostora počevši od izbornika do pojedinih vrlih igrača. Raduje me kada to doprinosi zajedništvu unutar hrvatskog naroda, ali i zajedništvu s drugim narodima i s drugim ljudima s kojima dijelimo ove prostore. Ne kaže narod uzalud da je podijeljena radost dvostruka radost - rekao je karidnal Puljić, javila je KTA.



Na zasjedanju sudjeluju svi članovi Biskupske konferencije BiH te delegati Hrvatske i Slovenske biskupske konferencije mons. Vladika Kekić, biskup križevački i mons. Alojzij Cvikl, nadbiskup metropolit mariborski i dopredsjednik Slovenske biskupske konferencije.



Na početku zasjedanja s biskupima se susreo apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto.



(FENA)