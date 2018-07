Premijer Unsko-sanskog kantona (USK) Husein Rošić smatra da posjeta ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića nije, nažalost, donijela nikakav napredak u rješavanju problema s migrantima koji su trenutno prisutni na prostoru ovog kantona.

Arhiv / 24sata.info

- To nas, ipak, ne abolira od odgovornosti za građane i zato sam još prije sedam dana najavio da ako neće reagovati nadležni, onda ćemo mi. Vlada Unsko-sanskog kantona je do sada pronašla dvije potencijalne lokacije za privremeni smještaj migranata: jednu u općini Bosanski Petrovac, drugu van grada Bihaća. Priča oko Agrokomerca je još uvijek otvorena, iako postoji protivljenje Europske unije, jer se Agrokomercove hale nalaze u prigraničnom pojasu - izjavio je Rošić.



S obzirom da se radi, kako ističe, o veoma ozbiljnoj temi, on je pozvao općinske načelnike "da pokušamo doći do zajedničkog rješenja".



- Očekujem njihove prijedloge lokacije i jedan konstruktivan dogovor. Dobio sam uvjerenje Evropske komisije da će nam financijski pomoći da osposobimo privremeni smještaj. Ipak, smatram da nam u ovom trenutku treba prije svega usklađena strategija prema nadležnim državnim insitucijama i međunarodnoj zajednici.Mi smo i dalje stava da nema nikakvog razloga da migranti budu trajno smješteni na području našeg kantona. Nije mi jasna logika Ministarstva sigurnosti da se trebamo voditi činjenicom da kroz Krajinu prolazi migraciona ruta. Do sada su svi ilegalni migranti na području naše zemlje bili premještani u okolinu Sarajeva. Sad iznenada oni treba da odlučuju. Dakle, tamo gdje se okupe u većem broju tamo im država treba stvoriti uslove. Apsurdno je da nekoliko hiljada stranaca diktira svoju volju čitavoj državi - zaključuje Rošić.



(FENA)