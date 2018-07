Građani Banjaluke okupili su se, 109. put, na Trgu Krajine u ovom gradu kako bi podržali Davora Dragičevića, oca tragično nastradalog mladića Davida.

Arhiv / 24sata.info

Okupljenima se ponovo obratio Davor Dragičević koji je pozvao sve "koji se oglašavaju spolja" da dođu na Trg Krajine i uvjere se ko je on.



"Svi vi strani plaćenici, dođite ovdje na Trg i uvjerite se ko sam ja, ko je sestra Teodora, ko je 12 veličanstvenih, ko je grupa Prava za Davida. Vi branitelji srpstva dođite na trg. Vi koji prijetite budite malo frajeri", poručio je Dragičević.



On se potom zahvalio vatrogascima koji su tijelo njegovog sina izvukli iz rječice, Crkvene gdje je pronađeno.



"Hvala im na informacijama i činjenicma, to su jedine istinite informacije", istakao je Dragičević.



On je ponovio da od istine nikada neće odustati i da neće "oprostiti Đakca".



"Svidjelo se to nekome ili ne. Idemo do kraja", naglasio je Davor Dragičević.



(NN)