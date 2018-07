Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas za "Nezavisne" da Republika Srpska nije za ulazak u NATO i podvukao da je privržena vojnoj neutralnosti.

Milorad Dodik / 24sata.info

On je komentarišući izjavu Bakira Izetbegovića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH u Briselu da je u Dodikovim rukama aktiviranje MAP-a, ali i eventulni ulazak BiH u NATO, istakao da je i samom Izetbegoviću jasno da je Republika Srpska privržena vojnoj neutralnosti.



Dodaje da je Izetbegoviću apsulutno jasno da je to tako, ali bi to još trebao da nauči Mladen Ivanić.



"Za nas u Republici Srpskoj je neprihvatljivo da se vojna imovina prenosi na nivo BiH. To je izmišljotina Pedija Ešdauna koju je nama ovdje uvalio prije 15 godina", rekao je Dodik.



naglasio je da NATO ne možemo da prihvatimo jer se "miješao u rat ovdje i bombardovao Srbe, ne samo ovdje u Republici Srpskoj, nego i u Srbiji i da je to je naš stvarni motiv".



"Šta je motiv Izetbegovića, ne znam", rekao je Dodik.



Naglašava da je Izetbegović otišao u Brisel da se "prodaje" kao veliki državnik, a da zbog toga što ništa ne može da uradi na nekog drugog svaljuje krivicu.



“Ovaj put je Izetbegović tačno rekao, mi smo protiv i aktivacije MAP-a i protiv ulaska u NATO", rekao je Dodik.



(NN)