Perica Stanić, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), rekao je danas za „Dnevni avaz“ da se SIPA uključila u provjere koje se odnose na tvit Rajka Vasića, člana Glavnog odbora SNSD-a koji je objavio sraman status u vezi s genocidom u Srebrenici.

Perica Stanić / 24sata.info

Stanić nam je pojasnio da je SIPA do sada dobila nalog da „skine“ tvit koji je objavio Vasić. No, za sve drugo nadležno je Tužilaštvo BiH.



- Čim dobijemo nalog da se Vasić ispita u SIPA-i, on će biti ispitan. Do sada ga nismo dobili - rekao je Stanić za „Avaz“.



Podsjećamo, Tužilaštvo BiH je već objavilo da će izvršiti provjere u vezi s porukama. Nezvanično saznajemo da je već formiran predmet i određen tužilac na ovom predmetu.



(Avaz)