Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak učestvovao je danas, na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Michaela Pompeoa, na sastanku Globalne koalicije za borbu protiv ISIL-a, koji je održan u sjedištu NATO-a u Briselu.

Igor Crnadak / 24sata.info

Na otvaranju konferencije obratili su se državni sekretar SAD-a Michael Pompeo, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg i premijer Republike Iraka Haider Al-Abadi.



Tokom obraćanja, Crnadak još jednom je naveo da BiH ostaje snažno opredijeljena globalnoj borbi protiv terorizma. On je naglasio da će BiH nastaviti da podržava Koaliciju te u skladu sa svojim mogućnostima, nastaviti da pomaže i u formi materijalne pomoći, navodeći kao primjer dosadašnje donacije od ukupno oko 1.100 tona municije za iračku vojsku.



Crnadak je predstavio do sada donešena zakonska rješenja BiH koja se odnose na sprečavanje odlaska na strana ratišta, strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma i onemogućavanja finansiranja terorističkih aktivnosti. S tim u vezi naveo je da odlučna primjena zakonodavstva a samim tim i sankcionisanje svih onih koji učestvuju u stranim vojnim formacijama ima za posljedicu da je došlo do značajnog smanjenja broja državljana BiH angažovanih na stranim ratištima.



Šef bh. diplomatije je takođe naveo da je od velike važnosti da svoju ulogu ispunjavaju nadležne institucije i agencije na nivou BiH ali i na nivou Republike Srpske i FBiH, što omogućava da BiH bude efikasna i uspješna u svojim antiterorističkim nastojanjima.



Na kraju obraćanja, pozivajući na stalnu potrebu poboljšanja saradnje zemalja Koalicije, Crnadak je naveo da se u Bosni i Hercegovini vjeruje da će borba protiv zla terorizma biti dugotrajna i da se uporedo mora nastaviti i borba koju progresivna društva vode u pravcu eliminacije nepravde i nejednakosti, siromaštva i nedostatka osnovnih ljudskih sloboda, saopćeno je iz Kancelarije za odnose s javnošću MVP-a BiH.



(FENA)