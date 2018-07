Nakon što je klanjana dženaza-namaz za 35 žrtava genocida, koju je predvodio reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović, tabuti s njihovim posmrtnim ostacima izneseni su od musalle do mezarja gdje će naći vječni smiraj među bijelim potočarskim nišanima.

Foto: Klix.ba

Dok Memorijalnim centrom u Potočarima odzvanjaju čitana imena žrtava koje će danas biti ukopane, njihove porodice su uz kabure kako bi se oprostili od svojih najmilijih, za čijim su posmrtnim ostacima tragali niz godina da bi ih na dostojanstven način ukopali.



Kao i ranijih godina, nažalost, mnogi su danas ukopali nekompletne posmrtne ostatke svojih najmilijih, pa čak i samo nekoliko kostiju koje su do sada pronađene i identificirane. Ipak, za preživjele članove porodica je i to olakšanje, jer znaju gdje su kosti njihovih najmilijih, dok je još uvijek veliki broj onih koji će i danas osjetiti bol i tugu zbog činjenice da ni nakon 23 godine nisu pronašli posmrtne ostatke članova svojih porodica.



Na zajedničkoj dženazi u Memorijalnom centru u Potočarima danas su ukopani:



1. Omer (Mušan) Alić, 1963.



2. Muhamed (Ređo) Alić, 1978.



3. Fahrudin (Abdulah) Ališević, 1972.



4. Suvad (Osman) Avdić, 1962.



5. Hazim (Hasan) Beganović, 1974.



6. Suad (Muharem) Begović, 1974.



7. Kiram (Mustafa) Bektić, 1953.



8. Ramo (Hasan) Borić, 1955.



9. Bajro (Huso) Budović, 1940.



10. Edin (Ahmo) Burić, 1977.



11. Salem (Sulejman) Čakanović, 1960.



12. Aziz (Esed) Dautbašić, 1964.



13. Nijazija (Mustafa) Dudić, 1973.



14. Remzija (Salih) Dudić, 1975.



15. Avdija (Muhamed) Gušić, 1953.



16. Šahin (Šaban) Halilović, 1924.



17. Ahmet (Alija) Hasanović, 1932.



18. Nesib (Zejnil) Hasanović, 1957.



19. Hamdija (Ramo) Hasić, 1964.



20. Sejad (Osman) Husejnović, 1975.



21. Vesid (Hasan) Ibrić, 1979.



22. Šaban (Ibrahim) Ikanović, 1960.



23. Hazret (Juso) Kadrić, 1972.



24. Nijaz (Nezir) Kadrić, 1974.



25. Senad (Šaban) Malić, 1975.



26. Feris (Bajro) Mehmedović, 1978.



27. Safet (Omer) Merdžić, 1949.



28. Hajro (Alija) Muhić, 1943.



29. Nesad (Mujo) Mujčinović, 1972.



30. Asim (Alija) Mujić, 1950.



31. Kadrija (Hajro) Musić, 1973.



32. Salih (Hadžo) Selimović, 1955.



33. Hamed (Huso) Smajić, 1943.



34. Ahmo (Salih) Smajić, 1952.



35. Rizo (Abid) Sulejmanović, 1965.



Do sada je u mezarju Memorijalnog centra u Potočarima ukopano 6.610 žrtava genocida.



(FENA)