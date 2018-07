Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko rekao je danas na obilježavanju 23. godišnjice genocida u Srebrenici, da se taj genocid, kao ni zlodjela u drugim dijelovima istočne Bosne i cijele zemlje, nikada nije trebao dogoditi.

Foto: 24sata.info

- To su sve ogromne mrlje na našoj savjesti i one se ne mogu ukloniti, a mnogi međunarodni zvaničnici su već izrazili suodgovornost za Srebrenicu - rekao je Inzko.



Naveo je kako smatra da je dostojanstvena sahrana najstarije ljudsko pravo svakog čovjeka i svake žrtve.



- Upravo to pravo na dostojanstvenu sahranu pripada i bebi Fatimi Muhić staroj tek nekoliko minuta, Remziji Dudić staroj samo 20 godina, u šestom mjesecu trudnoće, njenom suprugu Nijaziji starom 22 godine i svim drugim žrtvama - kazao je Inzko.



Dodao je da u našoj frustriranosti nepravdom ili pravdom, koja sporo ili nikad ne stiže, u našem strahu da neki možda uvijek nastoje oživjeti ideologiju zla sa spomenicama, posterima, studentskim domovima ili strankama koji nose imena ratnih zločinaca, trebamo se sjetiti da su baš građani BiH stoljećima živjeli u miru i dobrim odnosima, mnogo duže nego što sada žive razdvojeni.



- Sposobnost građana BiH da zajedno žive bez obzira na njihove različitosti još uvijek postoji i mislim da jača. Građani ove zemlje razumiju da danas oplakujemo ove žrtve i razmišljamo o onome što se ovdje dogodilo, ali istovremeno da se sutra moramo ponovo okrenuti nastojanjima da zajednički gradimo novi svijet i novu BiH i da na taj način odamo počast žrtvama - istakao je Inzko.



Naglasio je da je rat u BiH, kao i svaki rat, iz dobrih ljudi izvukao najbolje, a iz loših najgore, te da je praštanje važno za pomirenje, ali da zbog budućih generacija nikada ne treba zaboraviti šta se desilo.



- Nikad nećemo zaboraviti tu planetarnu tragediju i genocid koji je počinjen, nikad nećemo zaboraviti Srebrenicu kao svjetsku kategoriju i opomenu cijelom čovječanstvu - poručio je Inzko.



(FENA)