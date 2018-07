Na Trgu Krajine u Banjaluci i večeras, 107. veče isti prizor. Davor Dragičević, uz prisustvo mnogobrojnih građana, traži od institucija istinu o ubistvu svog sina Davida.

Davor se večeras posebno obratio Srđanu Gajiću, koji mu je prijetio da će ga ubiti snajperom i kojeg je policija privela zbog toga.



– Srđane, dođi na Trg da te ja ubijem, psihopato jedna. Niko meni, mojoj porodici i nama svima ne smije da prijeti – poručio je Davor.



Najavio je da će prije izbora biti održan još jedan veliki skup Pravda za Davida.



– Gospodo, imate dovoljno vremena da objelodanite istinu o ubistvu mog sina do tada. Ako to ne uradite, izbora neće biti – rekao je Davor.



On je još upitao kako je Davidov profil mogao biti ugašen 19. marta jer je tada još bio živ.



– Ubili ste mi dijete. Hoćemo istinu! Hoćemo pravdu! Idemo do kraja – poručio je Davor.



Kao i svako veče, u glas je otpjevana pjesma “Klinac u getu” sa visoko dignutim pesnicama. Na kraju je pročitano nekoliko pisama podrške porodici Dragičević.



