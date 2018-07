Tabuti s posmrtnim ostacima 35 žrtava genocida počinjenog prije 23 godine u Srebrenici uneseni su u Memorijalni centar u Potočarima gdje će sutra biti ukopane na zajedničkoj dženazi.

Foto: 24sata.info

Tabute su iz nekadašnje tvornice akumulatora, gdje su doneseni dan ranije, iznijeli učesnici Marša mira i maratona koji su se tokom dana okupili u Potočarima, Srebreničani koji su preživjeli genocid te rodbina i prijatelji žrtava.



Posmrtni ostaci opremljeni su u Visokom odakle su jučer na kamionu prevezeni do Potočara, do konačnog ukopa, nakon više od dvije decenije. Usput, počast je žrtvama odata u nekoliko bh. gradova.



U mezarju u Potočarima do sada je ukopano 6.575 žrtava genocida.



Prva kolektivna dženaza u Memorijalnom centru u Potočarima obavljena je 2003. godine.



(FENA)